Tavuk dolması nasıl yapılır?

MALZEMELER

1 adet bütün tavuk,

Su,

Tuz,

1 adet fırın poşeti.

PİLAVI İÇİN:

1 su bardağı pirinç,

1 su bardağı sıcak su,

1 adet soğan,

Yarım çay bardağı sıvı yağ,

3 yemek kaşığı dolmalık fıstık,

3 yemek kaşığı kuş üzümü,

1 tutam maydanoz,

Yarım çay kaşığı karabiber,

Yarım çay kaşığı yenibahar,

NASIL YAPILIR?

Geniş bir tencereye tavuğu, suyu, tuzu koyun ve 10-15 dakika haşlayın.

Pilavı için; soğanı, maydanozu ince ince doğrayın.

Pirinci iyice yıkayıp, süzün.

Tencereye sıvı yağı, dolmalık fıstıkları koyup kavurun.

Dolmalık fıstıkların kavrulmasına yakın, soğanı ekleyip kavurmaya devam edin.

İçine pirinci ekleyip 4-5 dakika kavurun.

Ardından kuş üzümünü, tuzu, baharatları, sıcak suyu katın ve orta ateşte pirinçler suyunu çekene kadar pişirin (Fırında tavuğun kendi suyuyla da pişeceği için iç pilavımız biraz diri olmalı)

Son olarak maydanozu ekleyip karıştırın ve soğumasını bekleyin.

Haşlanmış tavuğun içine, iç pilavı dolduralım ve tavuğun bacaklarını ip ile bağlayalım.

Fırın poşetinin içine bir tatlı kaşığı un koyun ve poşetin içini iyice una bulayın (Yapışmaması için)

Hazırladığınız tavuğu fırın poşetine koyun ve poşetin üzerini hava alması için kürdanla 7-8 delik açın.

Tavuk dolmasını, önceden ısıtılmış 200° fırında 1 saat kadar pişirin.

Sıcak sıcak servis yapın.

Afiyet olsun.