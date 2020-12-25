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Gündem Tavuk çiftliğinde kumar oynayan 46 kişiye para cezası
Gündem

Tavuk çiftliğinde kumar oynayan 46 kişiye para cezası

İzmir'in Bayındır ilçesinde tavuk çiftliğinde kumar oynadığı belirlenen 46 kişiye para cezası verildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-25 09:33:00 - 2020-12-25 09:34:46
Tavuk çiftliğinde kumar oynayan 46 kişiye para cezası

İzmir'in Bayındır ilçesine bağlı Havuzbaşı Mahallesi'nde tavuk çiftliği olarak kullanılan alanda kumar oynandığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 46 kişiye "kumar oynamak" ve "sokağa çıkma yasağını ihlal etmek" suçlarından toplam 201 bin 250 lira ceza uyguladı.

Operasyonda, 4 kişi hakkında da "kumar oynamak amacıyla yer temin etmek" suçundan adli işlem başlatıldı.

Ayrıca 1 tombala makinesi, 1 kamera, 4 televizyon, 762 tombala kartı ile 6 bin çay markasına el konuldu.

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