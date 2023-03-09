  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ataol Behramoğlu, önce Cumhurbaşkanı'nı, şimdi milleti tehdit ediyor!

Marmara'ya Haarp ile şu an saldırı yapılıyor ama bu kez deprem değil! Gökyüzündeki o tabakaya dikkat

Saadet Partili Ekrem Şama’ya açık çağrı: CHP’ye bunu yaptırın, oyum Kılıçdaroğlu’na

Bakan Soylu’dan vatandaşlara uyarı! E-Devlet’te göremeyen hemen müracaat etsin

Haydi varsa çıkarın dosyaları! Melih Gökçek cevap veremezse söz manşetten vereceğiz

Kılıçdaroğlu'nun adaylığı dünya basınında: Karizmadan yoksun şansı var mı?

Altılı Masa'nın zoraki ittifakı dünya basınında böyle yankılandı: Son derece zor

Gelecek Partili isimden AK Parti ve MHP'ye skandal tehdit

Deprem bölgesinde tarikat avına çıktılar!

Duyan Tarım Kredi Kooperatifi'ne koştu
Aktüel Tavuk baharatında gizlenmiş uyuşturucu
Aktüel

Tavuk baharatında gizlenmiş uyuşturucu

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Mersin Taşucu Limanı’nda gerçekleştirilen operasyonda tavuk baharatının içerisine gizlenmiş 35 kilogram esrar ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2023-03-09 18:18:00 -
Tavuk baharatında gizlenmiş uyuşturucu

Ticaret Bakanlığı’nca yapılan açıklamaya göre; Gümrük Muhafaza ekiplerince Lübnan’dan Mersin Taşucu Limanı’na gelen araçlara yönelik risk analizleri sonucunda gerçekleştirilen kontrollerde, birlikte geldiği saptanan üç tır takibe alındı.

Yapılan değerlendirmeler neticesinde riskli bulunan ve liman sahasına “boş” şekilde gelen araçlar kontrol edilmek üzere x-ray taramasından geçirildi. X-ray görüntülerinde şüpheli yoğunlukların tespit edilmesi üzerine arama hangarına alınan araçlar narkotik dedektör köpekler eşliğinde aramaya tabi tutuldu.

Tavuk baharatı içine saklamışlar!

Yapılan detaylı arama neticesinde araçların kabin ve sandıklarında gizlenmiş vaziyette 35 kilogram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu tacirlerinin dedektör köpekleri yanıltacağını düşünerek esrarı tavuk baharatı bulunan kutu ve paketlere sakladığı görüldü.

Yakalanan uyuşturucuya Gümrük Muhafaza ekiplerince el konulurken 3 kişi gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturmaya Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediliyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23