Tavuğun bu kısmına bakmadan sakın buzluğa atmayın: Yıllarca sağlığımızla oynamışız! Altın değerinde tavsiyeler

İçeriğindeki vitaminler her yaş grubu için vücudun gelişimine ve bağışıklık sisteminin korunmasına destek oluyor. Liflerinin kısa olmasından dolayı kolay sindirilebilen ve hazmı kolay bir besin olan tavuk eti sıcak ve soğuk tüketilmesi ve pratik nedeniyle de sıkça tercih edilen besinler arasında yer alıyor.

Tavuk pirzola, bonfile, but, baget… Kırmızı ete göre daha ekonomik oluşu ve yüksek oranda protein içermesi nedeniyle tavuğu sıkça tercih ediyoruz. İster tavada, istersek fırında güveç kabında en sevilen yemeklerde kullanılıyoruz. Tavuk saklarken ve tavuk etini pişirmeden önce yapılan hatalar zehirlenmeye neden oluyor.

Tavuk paketleri sulanıp, sızma ve damlama eğilimindedir, bu da meyve ve sebzeler gibi yemeye hazır yiyeceklerin bir üst rafında saklanırsa, buzdolabınızdaki yiyeceklerin büyük bir kısmını kirletebileceğiniz anlamına gelir. Peki ya çözüm?

UYGUN ŞEKİLDE SAKLAMAK

Piliç satın alırken ürünün markalı ve ambalajlı olmasına dikkat edilmelidir. Ürünün son tüketim tarihi mutlaka incelenmelidir.

Ürünün soğuk zincirinin bozulmadığına ve saklama koşullarının uygun olup olmadığına dikkat edilmelidir. Yani; pilicin soğukta muhafaza edilmediği/soğuk olmadığı hissedilirse alınmamalıdır. Bunun için soğutuculardaki sıcaklık göstergeleri kontrol edilebilir.

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Pilicin tazeliğini ve soğukluğunu koruması için ürünün alışverişte en sona bırakılması uygun olur. Böylelikle alışveriş süresi boyunca sepette bekleyen piliç eti soğukluğunu kaybetmez.

Ürünün soğuk zincirinin bozulmadığına ve saklama koşullarının uygun olup olmadığına dikkat edilmelidir. Yani; pilicin soğukta muhafaza edilmediği/soğuk olmadığı hissedilirse alınmamalıdır.

Bunun için soğutuculardaki sıcaklık göstergeleri kontrol edilebilir. Pilicin tazeliğini ve soğukluğunu koruması için ürünün alışverişte en sona bırakılması uygun olur. Böylelikle alışveriş süresi boyunca sepette bekleyen piliç eti soğukluğunu kaybetmez.

Satın alınan piliç dondurulmuş ise ve hemen pişirilmeyecekse ambalajıyla birlikte derin dondurucuda (-18°C’) 6 ay süreyle muhafaza edilebilir. Piliç eğer buzdolabında çözündürülecekse yaklaşık 1 gün öncesinde derin dondurucudan çıkarılıp buzdolabına konulmalıdır. Hızlıca çözündürmek için mikrodalga fırın da kullanılabilir.

Satın alınan ürün buzdolabında (0-4°C) son kullanma tarihine kadar saklanabilir. Çözündürülmüş piliç tekrar dondurulmamalıdır. Tüketilmeyecek kısım çözündürmeden tekrar dondurucuya koyulmalıdır. Çiğ pilicin pişirme hazırlığında ve sonrasında eller, mutfak tezgâhı, kesme tahtası, bıçaklar sabunlu suyla iyice yıkanmalıdır. Pilicin kendi yağının içinde pişmesi ve nemini koruması, dolayısıyla daha lezzetli olması için fırın poşeti içinde pişirmek daha uygundur.

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