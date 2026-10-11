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Son sefer! Ölüm yolculuğu işte böyle başlamış

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Tüm Türkiye Manisa’daki feci trafik kazasını konuşuyor. 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı feci kazaya karışan tur otobüsünün Bursa’dan hareket ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otobüsün saat 06.30 sıralarında yolcu aldığı, 06.31’de ise hareket ettiği görüldü. Turla otobüs yolculuğuna çıkanların Denizli’de turistik geziye gittikleri öğrenildi.

Ülkeyi yasa boğan Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nun Akhisar Gişeleri mevkisinde meydana gelen kaza öncesinde, 16 AED 124 plakalı tur otobüsünün Osmangazi ilçesindeki bir iş yerinden yolcu aldığı belirlendi.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, sabah saat 06.30 sıralarında iş yerine gelen otobüs şoförünün çalışanlarla tokalaştığı anlar da yer aldı. Görüntülerde, yolcuların alınmasının ardından otobüsün saat 06.31’de hareket ettiği görüldü.

ENDİŞE HAKİM

Bursa’dan İzmir istikametine seyreden tur otobüsü, Bursa İzmir Otoyolu’nun Akhisar Gişeleri mevkisinde çekiciyle çarpışmıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edilmiş, kazada 11 kişi hayatını kaybederken 27 kişi yaralanmıştı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan kazada yakınlarını kaybeden ya da yaralıları bulunan Bursa’daki vatandaşlar da haber alamama endişesi taşıyor ve bazılarının da kaza bölgesine hareket ettikleri öğrenildi.

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