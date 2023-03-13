Gram altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken tahmin! İşte 3 analistten yeni altın yorumu: Altında sürpriz olacak

Altın yatırımcımları tarafından altında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 13 Mart 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde..

13 Mart 2023 canlı altın fiyatları haftanın ilk gününde gram altın ve çeyrek altın gibi türlerde önemli yükseliş kaydedildiğini gösterdi.

Piyasa ve Altın uzmanları İslam Memiş ve Mehmet Ali Yıldırımtürk ile Ahmet Deniz Yağbasan tarafından gram altın fiyatları ile ilgili önemli uyarılar ve açıklamalar geldi. Altın alacaklara son uyarı. Gram altın o tarihte yükselişe geçecek.

Geçtiğimiz Cuma günü ABD istihdam verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre yüzde 2,5'e yakın değer kazanan altın fiyatları ise haftanın ilk günüden itibaren de yükselişe devam ediyor. ABD Merkez Bankası'nın (FED) Mart ayında yapacağı toplantıda faiz artırımına gitmeyebileceği değerlendirmelerinin etkisiyle birlikte ons altın 1984,73 dolar seviyerini görmüş oldu. İşte 3 uzman isimden altın yorumu..

3 ALTIN VE PARA PİYASALARI UZMANI ÜNLÜ İSİMDEN ALTIN YORUMU

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Altın ve Para Piyasası Uzmanı İslam Memiş geçtiğimiz günlerde gram altın ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Gram altında yükselişin 3 ay sonra başlayacağını söyleyen Memiş gram altın ile ilgili şu ifadeleri kullandı; “Orta ve uzun vadede altının ons fiyatı 2.000-2.250 dolar seviyesinin üzerine çıkabilir. Altının ons fiyatı, değerinin altında kalmaya devam ediyor ve toparlanma hızlı olabilir Haziran sonrası altın fiyatlarında rekorlar gelmeye devam eder.

Gram altın, Haziran sonrasında 1.450-1.500 liraya kadar yükselebilir. Her sıkışma, her baskılanma daha büyük atakların habercisi. Gram altın, ons gibi değerinin altında. Elinde olan beklemeli, almak isteyen de acele etmeli. Bu seviyeler satış değil, alış seviyeleri” dedi.

Altın ve Para Piyasası Uzmanı bir diğer isim Mehmet Ali Yıldırımtürk de gram altın için Haziran ayını işaret ederek açıklamalarda bulundu. FED'den gelen faiz mesajlarının piyasada fiyatlandığını söyleyen Yıldırımtürk gram altın için rakam vererek uyardı. Yıldırımtürk; “Fed 'den gelen faiz mesajları piyasada fiyatlanıyor. İç piyasada ise seçim sürecine odaklı bir seyir var.

Dolar/TL’de görece stabil bir seyir olduğunu söyleyebiliriz bu da gram altın fiyatlarında ons altın hareketlerinin ön plana çıkmasına neden oluyor. Vatandaşın dövizden ziyade altına daha çok itibar ettiğini görüyoruz. Gram altın fiyatlarında önümüzdeki günlerde 1.250 TL seviyesinin geçileceğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Son olarak ALB Yatırım Araştırma Analisti Ahmet Deniz Yağbasan ise Mart ayının 14'ünde açıklanacak olan ABD TÜFE verilerinin de dikkatli takip edilmesi gerektiğini söyledi. Şubatta TÜFE verilerinin yüzde 5,9 beklendiğini söyleyen Yağbasan son gelen verilere göre bazı durumların değişiklik gösterdiğine değinerek gram altında rakam verdi. Uşakgündem'in aktardığı Yağabasan açıklamaları şöyle devam ettiği aktarıldı.

“Şubatta TÜFE, yüzde 5,9 bekleniyor. Ancak son gelen veriler gösteriyor ki, TÜFE, beklentiyi bir miktar aşabilir. Böyle bir senaryo da altın fiyatları için kısa vadede iyi olmaz. Daha orta-uzun vadeli bakacak olursak; yılın ikinci yarısından itibaren altın fiyatlarının 2000 dolara doğru yönelebileceğini görebiliriz. Ons altında 2000 dolar senaryosu destek bulursa, gram altında da 1250-1300 TL bandına doğru bir hareketlilik, yılın ikinci yarısı itibarıyla bizi bekliyor olabilir.” ifadelerini kullandı.

13 MART 2023 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ

ABD Doları: 18,9610 (Alış) - 18,9859 (Satış)

EURO: 20,3311 (Alış) - 20,3349 (Satış)

STERLİN: 22,8632 (Alış) - 22,9778 (Satış)

1 DOLAR = 18,98 TL

13 Mart Pazartesi 2023 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.156,89

Gram altın satış: 1.157,11

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.914,00

Çeyrek altın satış: 1.930,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.828,00

Yarım altın satış: 3.860,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 7.632,00

Tam altın satış: 7.690,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 7.807,00

Cumhuriyet altını satış: 7.925,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 7.835,00

Ata altın satış: 7.887,00