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Spor 6’da 6 yaparak liderliğini sürdürdü! Manchester City Anfield’da Liverpool’u dağıttı
Spor

6’da 6 yaparak liderliğini sürdürdü! Manchester City Anfield’da Liverpool’u dağıttı

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6’da 6 yaparak liderliğini sürdürdü! Manchester City Anfield’da Liverpool’u dağıttı

Manchester City, Premier Lig’in 6. haftasında deplasmanda karşılaştığı Liverpool’u 3-0 mağlup etti.

Premier Lig’in 6. haftasında Anfield’da oynanan dev mücadelede gülen taraf Manchester City oldu. Müsabakanın ilk yarısında gol sesinin çıkmazken, Manchester sahadan 3-0’lık skorla galip ayrıldı. Manchester ekibine galibiyeti getiren goller 65. dakikada Erling Haaland, 68. dakikada Jeremy Doku ve 78. dakikada da Rayan Cherki’den geldi.

 

Ev sahibi takımda Ryan Gravenberch, 62. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu sonuçla Manchester City, Premier Lig’de 6’da 6 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Liverpool ise bu sezon ligdeki ilk yenilgisini aldı ve 9 puanda kaldı.

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