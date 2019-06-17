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Tavsiye üzerine başladılar şimdi siparişlere yetişemiyorlar

Gümüşhane’nin merkeze bağlı Boyluca köyünde 4 yıl önce tavsiye üzerine devlet desteğiyle kurulan çilek bahçesinde yeni sezonun ilk hasadı başladı.

17 Haziran 2019 Pazartesi 10:10
Tavsiye üzerine başladılar şimdi siparişlere yetişemiyorlar

Gümüşhane’nin merkeze bağlı Boyluca köyünde 4 yıl önce tavsiye üzerine devlet desteğiyle kurulan çilek bahçesinde yeni sezonun ilk hasadı başladı. Üreticiler iç piyasaya ürün yetiştiremediği için çevre illerden gelen taleplere "yok" demek zorunda kalıyor.


Gümüşhane’de Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün İl Özel İdaresi kaynaklarıyla desteklediği organik çilek bahçesi hem köylü kadınlara ekmek kapısı oldu hem de köydeki herkesin çilek dikmesine neden oldu.


Yüksel Yılmaz ve 3 akrabası tarafından başka bir akrabalarının tavsiyesi üzerine köyün Devrençi mahallesinde 4 yıl önce kurulan 6 dönümlük bahçede üretilen organik çileklerin hasadına başlandı.


Aile bireyleri ve köydeki kadınlarla gerçekleştirilen hasatta toplanan çilekler tahtadan yapılan kasalara doldurularak Gümüşhane’deki satış noktalarına götürülüyor. Çileğin üzerine kar yağana kadar devam edecek olan hasatla birlikte bu yıl ki rekolte üreticilerin yüzünü güldürüyor.


Hiçbir kimyasal kullanılmaması nedeniyle tadı ve aromasıyla diğer çileklerden ayrılan çilek bahçesi sayesinde köydeki herkesin evinin önü bahçesi çilek bahçesine dönüşürken, komşu köylerden de çok sayıda kişi bu işi yapmak için sürekli üreticilere sorular soruyor.


Çilek tarlasında hasat yapan işletmecilerden Hakkı Yılmaz, yaz aylarında aile bireyleri ve köy sakinleriyle birlikte çilek tarlasını işlettiklerini belirterek, “Bu tarlayı çevirdikten sonra ne yapalım diye düşünürken, mühendis bir akrabamız bizim önümüzü açarak burayı çilek tarlası yapmamızı tavsiye etti. Bizde bunun üzerine Tarım İl Müdürlüğüne müracaat ettik. Onlar da gelip baktılar ve onların desteğiyle bu işi yapmaya karar verdik. 4 yıl önce başladık ve halen devam ediyoruz. Yaklaşık 6 dönümlük bir alandayız. Yaz aylarında buradayız. Aile bireylerimiz ve köy sakinleriyle birlikte burayı işletiyoruz” dedi.



Köyde kendisinden gören çilek ekiyor


Ürünün çok iyi olduğunu ve talebin çok fazla olması nedeniyle pazar sorunlarının olmadığını kaydeden Yılmaz, “Günden güne daha da artıyor talep. İl dışından da talep var ama yetiştiremiyoruz. Çalıştırmak için adam bulamıyoruz. Burada toplayanların bir kısmı kendi ailelerimiz, diğer bir kısmı da köy sakinleri. Bu yılın ilk hasadını topladık. Üzerine kar yağıncaya kadar hasat devam edecek” diye konuştu.


Hiçbir ilaç kullanmadıklarını ve ürünün tamamen organik olduğunu dile getiren Yılmaz, “Bizden sonra gelip nasıl yaptığımızı çok soran oldu. Bizde mutlaka her gelene edindiğimiz bilgileri aktarıyoruz. Civar köylerimizden de çok soran var. Şuanda bizim köyümüzde evinin önünde nerdeyse herkesin çilek bahçesi var” ifadelerini kullandı.



Sıcak havada çilek hasadı zorluyor


Yılmaz’ın kız kardeşi olan 2 çocuk annesi Necmiye Yılmaz ise Gümüşhane’den gelerek hasat konusunda yardımcı olduğunu belirterek, “Ben Gümüşhane’den geldim yardımcı oluyorum, hasat döneminde yardımcı oluyorum. Fırsat buldukça gelmeye çalışıyorum. Zevkli bir iş zaten. Sıcak hava bazen etkiliyor ama hep birlikte hallediyoruz” şeklinde konuştu.


Eşinin işi nedeniyle Çorlu’dan yeni geldiklerini ve çilek tarlasında hasat yaptıklarını ifade eden Hava Yılmaz da güneşli havalarda işin zorladığını çileklerinin tadının çok güzel olduğunu, reçelinin de çok güzel olduğunu belirterek herkese tavsiye etti.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 10:10
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