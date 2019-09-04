Tavşanlı’da trafik kazası: 2 yaralı
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.04 Eylül 2019 Çarşamba 13:31
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Ahmet Sakin, idaresindeki 43 HS 080 plakalı otomobili ile Harmancık ilçe istikametinden, Tavşanlı ilçe istikametine seyir halinde iken, 4. kilometreye geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybedince, karşı şeride geçip takla attı.
Kazada, sürücü Ahmet Sakin (80) ile yanında bulunan Hatice Sakin (71) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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