  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Tavşanlı’da trafik kazası: 2 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 22:17:23 -
Tavşanlı’da trafik kazası: 2 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Tavşanlı İlçesi Tunçbilek Karayolu Kayaarası Mevkii’nde meydana geldi.


Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı Tunçbilek istikametine giden Burak Atıcı idaresindeki 43 UP 966 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeritten gelen Ayhan Gökmen idaresindeki 43 U 0282 plakalı araca yandan çarptı.


Kazada, her iki aracın sürücüsü de yaralandı.


Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne götürüldü.


Kaza ile ilgili jandarma soruşturma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı