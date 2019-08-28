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Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 18:57
Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Durak Mahallesi Çevre Yolu tren garı önünde meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, İsmail Uçar yönetimindeki 43 HZ 877 plakalı otomobil ile Süleyman Karagöz idaresindeki 43 U 7614 plakalı motosikletin çarpışması sonucu trafik kaza meydana geldi.


Kazada, motosiklet sürücüsü Süleyman Karagöz yaralanarak 112 Acil Servis ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 18:57
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