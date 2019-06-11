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Tavşanlı’da el emeği göz nuru eserler görücüye çıktı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde yıl boyunca öğrenciler tarafından hazırlanan eserler görücüye çıktı.

11 Haziran 2019 Salı 14:43
Tavşanlı’da el emeği göz nuru eserler görücüye çıktı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde yıl boyunca öğrenciler tarafından hazırlanan eserler görücüye çıktı.


Tavşanlı Belediye Başkan Yardımcıları Naci Erarslan ve İsmail Aka iki okulda yıl sonu sergilerinin açılış programlarına katıldı.


İlk program Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Proje Okulu’nda gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan programda öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan stantlarda ebru, hat ve çini sanatına ilişkin eserler ile kültürel mirasımız Tavşanlı evlerinden oluşan resim sergisinin açılışı yapıldı.


Davetlilerin en çok ilgisini çeken ürünler ise okulun sosyal proje sınıfında sergilenen ürünlerdi. Anadolu insanının simgeleşmiş günlük kullanım araçlarıyla 80 ve 90’lı yılların teknolojik ürünleri 40 yaş üstü davetlilerin anılarını tazeledi.


Bir başka açılış programı İstiklal Ortaokulu’nda düzenlendi. Halk Eğitim Merkezi’nde 2018 Ekim ayında başlayan ve bugüne kadar süregelen nakış kursunun 21 öğrencisi el emeklerini görücüye çıkarttı. Her iki sergide hafta sonuna kadar ziyaretçilerini bekliyor.


Başkan yardımcıları Naci Erarslan ile İsmail Aka İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerini tebrik ederek eğitim ve kurs yaşamlarında üstün başarılar diledi.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 14:43
  1. sergi
  2. resim sergisi
  3. sanat

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