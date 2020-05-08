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Aktüel

Tavşan yavrusunu biberonla besliyorlar

Ardahan’ın Posof ilçesinde doğada bulunan tavşan yavrusu, görevlilerce biberonla besleniyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 15:48:22 -
Tavşan yavrusunu biberonla besliyorlar

Ardahan’ın Posof ilçesinde doğada bulunan tavşan yavrusu, görevlilerce biberonla besleniyor.


Ardahan’ın Posof ilçesinde köylü vatandaşlar arazide yavru bir tavşanı fark etti. Köylüler yakınlarda yuva göremeyince anneleri olmayan yavru tavşanları yanlarına alarak eve götürdüler, daha sonra da Doğa Koruma ve Milli Parklar Ardahan Şube Müdürlüğüne haber verdiler. Yavru tavşanı teslim alan ve duyarlı vatandaşlara teşekkür eden görevliler, sağlık durumu iyi olan yavru tavşanı büyütmek için ilk olarak biberonla bakacaklarını ifade ettiler.

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