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‘Tavas Zeybek, Kültür ve Sanat Festivali’ 18 Temmuz da başlıyor

Denizli Tavas Belediyesi tarafından bu yıl 3.

16 Temmuz 2019 Salı 12:42
‘Tavas Zeybek, Kültür ve Sanat Festivali’ 18 Temmuz da başlıyor

Denizli Tavas Belediyesi tarafından bu yıl 3. Gerçekleştirilecek olan ve Türkiye’nin farklı noktalarından 28 halk oyunu ekibinden bin dansçının katılacağı ‘Tavas Zeybek, Kültür ve Sanat Festivali’ 18 Temmuz da başlıyor. Festival 4 gün süreceği belirtildi.


Tavas Belediye başkanı Hüseyin İnamlı, Denizli Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenlediği basın toplantııs ile festival ve gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında bilgiler verdi. Basın toplantısında Başkan İnamlık’a yöresel kıyafetler giyinen zeybek oyuncuları da eşlik etti. Açıklamalarında önce zeybek oyununun bağdaştığı ‘efeler’ hakkında bilgiler veren Başkan İnamlık, efelerin Kurtuluş Savaşı’ndaki önemine vurgu yaptı. Başkan İnamlık, “Denizli, milli mücadele yıllarında bütün halkıyla birlikte mücadele ederek Ulusal bağımsızlığı ve milli onuru için tutsaklığa karşı koyarak kurtuluş destanını yazmıştır. Bu destanın neferlerinden biri Müftü Ahmet Hulusi Efendidir. 100 yıl önce Müftü Ahmet Hulusi Efendi’nin çağrısı üzerine Denizli’den başlatılan çağrıya 16 Mayıs günü Tavasımız’dan ses gelmiştir. 16 Mayıs 1919’da, atalarımızın başlattığı direniş meşalesini bugün aynı ruhla yüreklerimizde hissediyoruz. Tavasımız milli mücadeleye ilk destek veren ilçe olması sebebiyle, Tavas Belediye Meclisimiz 16 Mayıs gününü ‘Zeybekler Günü’ ilan etmiş ve Tavas’ın 1919’ da gösterdiği milli mücadele ruhunun gelecek nesillere aktarılması hedeflenmiştir. ’Efe’ denildiği zaman akla ilk gelen oyun olan ’zeybek’ ise ilçemiz için her zaman farklı bir anlam ifade etmektedir. Tavas Zeybeğimiz dilden dile, kuşaktan kuşağa geçen bir direniş, haksızlığa karşı çıkan, zenginden topladığını fakire dağıtan, dağları mesken tutan efelerin öyküsüdür. Asil duruş, Tavas zeybeğimizin etkileyici hikayesiyle bütünleşince seyrine doyum olmaz bir oyun ortaya çıkar” diye konuştu.



“2 gün boyunca hafızalara kazınacak bir yarışma olacak”


Başkan İnamlık, festivalin 18 Temmuz da başlayacağını kaydederek açıklamalarını şöyle sürdürdü:


“Tavas’ımıza ait değerlerimizi ve geleneksel kültürümüzü tanıtmak amacıyla 18-21 Temmuz tarihlerinde bu yıl 3.’nü düzenlediğimiz Tavas Zeybek, Kültür ve Sanat Festivalimiz, 18 Temmuz 2019 Perşembe günü belediye meydanımızda çelenk koyma, ardından atlılarımız, mehteran ve halk oyunları ekiplerimiz ile birlikte Bağlar Mesireliğimize kortej yürüyüşü ile başlayacak olup 4 günsürecektir. Festivalimizin temel amacı Tavas’ımızı tanıtmak, Zeybek kültürümüzü devam ettirmek ve gelecek nesillere aktarmaktır. 18-19 Temmuz tarihlerinde Belediyemiz ve Türkiye Halk Oyunları Federasyonu ( THOF) arasında imzaladığımız protokol ile Türkiye Gençler Halk Oyunları Finalleri’ne ev sahipliği yapacağız, ‘Türkiye’nin Gençleri Zeybekler Diyarında Buluşuyor’ sloganımızla ülkemizin dört bir tarafından gelecek olan düzenlemeli ve düzenlemesiz kategorilerinde 28 ekibin yani bin dansçının yarışacağı zeybekler diyarı Tavas’ımızda, ilçemizin en büyük mesirelik alanı olan Bağlar Mesireliğimizde 2 gün boyunca hafızalara kazınacak bir yarışmayla herkes halk oyunu gösterilerine doyacak.”

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 12:42
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