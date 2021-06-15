Tavas Şoförler Odası mülklerini kiraya veriyor
Tavas Şoförler Odası, mülkiyetindek düğün salonu, otel, restaurant, toplantı salonu ve zemin katı kira ile ihale edecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Tavas Şoförler Odası’na ait düğün salonu, restaurant, toplantı salonu, zemin kat işyeri ve otel işletmesi 29.06.2021 tarih saat 15.00’da odanın toplantı salonunda, katılım olmadığı takdirde ikinci defa 27.07.2021 tarih aynı saat ve aynı yerde yapılacak. Düğün salonu, retaurant ve toplantı salonu 60.000 (altmışbin) tl. Zemin kat işyeri 12.000 (onikibin) tl. Otel 40,000 (kırkbin) tl. Başlangıç bedeli ile 5 yıllık süre ile kiraya verilecek.
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