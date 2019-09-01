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Tavandaki gider borusunu tamir ederken düşüp hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta bir kişi, evinin tavanındaki gider borusunu tamir etmek isterken dengesini kaybedip düşerek hayatını kaybetti.

01 Eylül 2019 Pazar 16:56
Tavandaki gider borusunu tamir ederken düşüp hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ta yabancı uyruklu bir kişi, yalnız yaşadığı evin tavanındaki gider borusunu tamir ederken düşerek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Kayabaşı Mahallesi'ndeki müstakil bir evde yaşayan Mahmut Kemal (47), evin tavanındaki gider borusunu tamir ederken dengesini kaybedip yere düştü.

Kemal’den haber alamayan arkadaşları, evin banyo penceresinden içeri girdiğinde Kemal’in yerde cansız şekilde yattığını gördü. Haber verilmesi üzerine eve gelen sağlık görevlileri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

"Ne ölmesi?"

Mahmut Kemal’in ölmeden yaklaşık bir saat önce de evin yakınında bulunan ağaçtan incir topladığı öğrenildi. Kemal’in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Komşusu Cemile Özkan, “Ben içeriden yemek hazırlıyordum insanların bağırma seslerini duydum ve dışarı çıktığımda Mahmut’un öldüğünü söylediler. Ben de, ‘ne ölmesi’ dedim ve ambulansı çağırttırdım. Ambulans da gelince öldüğü meydana çıktı. Evde yalnız yaşıyordu” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 16:56
  1. gider borusu
  2. Mahmut Kemal
  3. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

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