Tavada pratik domatesli köfte tarifi nasıl yapılır? Domates soslu köfte tencerede, fırında tarifleri

Tavada pratik domatesli köfte tarifi

Malzemeler

Köftesi için;

300 gram kıyma

3 yemek kaşığı galeta unu

1 adet yumurta

1 adet rendelenmiş soğan

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

Sebzeleri için;

3 adet domates

2 adet kırmızı biber

2 adet yeşil biber

1 adet soğan

Kızarmak için;

5.6 yemek kaşığı sıvı yağ

Tavada pratik domatesli köfte tarifi nasıl yapılır?

Önce köftesini hazırlıyoruz soğanı rendeliyoruz kıymaya ilave ediyoruz galeta unu ve diğer köfte malzemelerini ilave edip, çok iyi yoğuruyoruz ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlak şekil veriyoruz. Tavada yağı kızdırıyoruz köfteleri arkalı önlü kızartıyoruz kızarmış köfteleri bir tabağa alıyoruz. Aynı tavaya yemeklik doğranmış soğanları ilave edip soteliyoruz. Biberleri uzun ince doğruyoruz ilave ediyoruz hepsini soteliyoruz. Domatesleri yemeklik doğruyoruz ilave ediyoruz hepsini kavuruyoruz içine bir çay bardağı su ilave ediyoruz bir çay kaşığı kekik ve bir çay kaşığı tuz ilave ediyoruz. Üzerine köfteleri diziyoruz kapağını kapatıp hepsini on dakika kadar ortada ateşte pişirip ocağı kapatıyoruz.

Fırında domates soslu köfte

Malzemeler

Köftesi için;

500 g dana kıyma

1 adet rendelenmiş soğan

2 diş rendelenmiş sarımsak

2 -3 yemek kaşığı galeta unu

1 adet yumurta

2 çay kaşığı tuz

1er çay kaşığı karabiber, kimyon, toz kırmızı biber

Sosu için;

4 adet domates

Yarım yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı tereyağı

Tuz, kekik domatesin ekşiliğini alması için az şeker

Üzerine;

Rendelenmiş kaşar peyniri

Fırında domates soslu köfte tarifi nasıl yapılır?

Bütün köfte malzemelerini uygun bir kaba alınır ve çok iyi yoğurulur. Köfte harcı üzeri streçlenip yarım saat buzdolabında bekletilir. Dinlenen harçtan ceviz büyüklüğünde toplar yuvarlayıp fırın kabına dizin. 190-200 derecede ısıtılmış fırında ara ara ters yüz ederek pişirin. Domatesleri rendeleyip tereyağ ve sıvı yağ̆ ile birlikte bir tencereye alıp 2-3 dk pişirilir. Daha sonra salça baharatları da ilave edip kıvam alana dek pişirin. Pişen köfteleri fırından çıkartıp üzerine sosu döküp en son rendelenmiş kaşar peyniri serperek 180-190 derecelik fırına verin ve kaşar peyniri eriyinceye kadar pişirin.

Pratik soslu köfte (tencerede) tarifi

Pratik soslu köfte (tencerede) tarifi için malzemeler

Köfte için;

300 gram kıyma

2 yemek kaşığı galeta unu

1 baş kuru soğan rendelenmiş suyu sıkılmış

1 diş ezilmiş sarımsak

1 çay kaşığı karabiber, pulbiber, kimyon

Sos için;

3-4 adet patates

Varsa konserve domates yarım kavanoz yoksa 3_4 adet domates ve yeşil biber

3 diş sarımsak

1 çay kaşığı kekik

Tuz

1 çay bardağı sıvı yağ

Pratik soslu köfte (tencerede) tarifi nasıl yapılır?

Önce köfte malzemelerini yoğurup şekil verip bir kenara alalım. Sıvı yağı yapışmaz tencereye alalım üzerine patatesleri elma dilimi doğrayıp atalım. Rengi değişene kadar kavuralım. Kızarınca üzerine yarım kavanoz konserve domatesi ilave edelim yoksa domates ve biberi küp doğrayıp ilave edelim 3 diş ince kıyılmış sarımsağı ve kekiği sosa ekleyelim. Kaynamaya başlayınca köfteleri de atıp altını kısalım ve kapağını kapatıp suyunu çekene kadar pişirelim ,yaklaşık 20 dakikada olacaktır. Afiyet olsun.

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