Tavada pratik domatesli köfte tarifi nasıl yapılır? Domates soslu köfte tencerede, fırında tarifleri
'Bugün ne pişirsem' diyenler için tavada pratik domatesli köfte tarifi tavsiye ediyoruz. 3 farklı tarif şekli ile sofralarınızı tatlandırın. Domates soslu köfte tencerede, fırında ve tavada nasıl yapılır?
Tavada pratik domatesli köfte tarifi
Malzemeler
Köftesi için;
- 300 gram kıyma
- 3 yemek kaşığı galeta unu
- 1 adet yumurta
- 1 adet rendelenmiş soğan
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı tuz
Sebzeleri için;
- 3 adet domates
- 2 adet kırmızı biber
- 2 adet yeşil biber
- 1 adet soğan
Kızarmak için;
- 5.6 yemek kaşığı sıvı yağ
Tavada pratik domatesli köfte tarifi nasıl yapılır?
Önce köftesini hazırlıyoruz soğanı rendeliyoruz kıymaya ilave ediyoruz galeta unu ve diğer köfte malzemelerini ilave edip, çok iyi yoğuruyoruz ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlak şekil veriyoruz. Tavada yağı kızdırıyoruz köfteleri arkalı önlü kızartıyoruz kızarmış köfteleri bir tabağa alıyoruz. Aynı tavaya yemeklik doğranmış soğanları ilave edip soteliyoruz. Biberleri uzun ince doğruyoruz ilave ediyoruz hepsini soteliyoruz. Domatesleri yemeklik doğruyoruz ilave ediyoruz hepsini kavuruyoruz içine bir çay bardağı su ilave ediyoruz bir çay kaşığı kekik ve bir çay kaşığı tuz ilave ediyoruz. Üzerine köfteleri diziyoruz kapağını kapatıp hepsini on dakika kadar ortada ateşte pişirip ocağı kapatıyoruz.
Fırında domates soslu köfte
Malzemeler
Köftesi için;
- 500 g dana kıyma
- 1 adet rendelenmiş soğan
- 2 diş rendelenmiş sarımsak
- 2 -3 yemek kaşığı galeta unu
- 1 adet yumurta
- 2 çay kaşığı tuz
- 1er çay kaşığı karabiber, kimyon, toz kırmızı biber
Sosu için;
- 4 adet domates
- Yarım yemek kaşığı domates salçası
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- Tuz, kekik domatesin ekşiliğini alması için az şeker
Üzerine;
- Rendelenmiş kaşar peyniri
Fırında domates soslu köfte tarifi nasıl yapılır?
Bütün köfte malzemelerini uygun bir kaba alınır ve çok iyi yoğurulur. Köfte harcı üzeri streçlenip yarım saat buzdolabında bekletilir. Dinlenen harçtan ceviz büyüklüğünde toplar yuvarlayıp fırın kabına dizin. 190-200 derecede ısıtılmış fırında ara ara ters yüz ederek pişirin. Domatesleri rendeleyip tereyağ ve sıvı yağ̆ ile birlikte bir tencereye alıp 2-3 dk pişirilir. Daha sonra salça baharatları da ilave edip kıvam alana dek pişirin. Pişen köfteleri fırından çıkartıp üzerine sosu döküp en son rendelenmiş kaşar peyniri serperek 180-190 derecelik fırına verin ve kaşar peyniri eriyinceye kadar pişirin.
Pratik soslu köfte (tencerede) tarifi
Pratik soslu köfte (tencerede) tarifi için malzemeler
Köfte için;
- 300 gram kıyma
- 2 yemek kaşığı galeta unu
- 1 baş kuru soğan rendelenmiş suyu sıkılmış
- 1 diş ezilmiş sarımsak
- 1 çay kaşığı karabiber, pulbiber, kimyon
Sos için;
- 3-4 adet patates
- Varsa konserve domates yarım kavanoz yoksa 3_4 adet domates ve yeşil biber
- 3 diş sarımsak
- 1 çay kaşığı kekik
- Tuz
- 1 çay bardağı sıvı yağ
Pratik soslu köfte (tencerede) tarifi nasıl yapılır?
Önce köfte malzemelerini yoğurup şekil verip bir kenara alalım. Sıvı yağı yapışmaz tencereye alalım üzerine patatesleri elma dilimi doğrayıp atalım. Rengi değişene kadar kavuralım. Kızarınca üzerine yarım kavanoz konserve domatesi ilave edelim yoksa domates ve biberi küp doğrayıp ilave edelim 3 diş ince kıyılmış sarımsağı ve kekiği sosa ekleyelim. Kaynamaya başlayınca köfteleri de atıp altını kısalım ve kapağını kapatıp suyunu çekene kadar pişirelim ,yaklaşık 20 dakikada olacaktır. Afiyet olsun.
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