Tavada 10 dakikada pizza: Evde kolay pizza tarifi nasıl yapılı? Ev pizzası tarifi

Tavada 10 Dakikada Pizza Tarifi İçin Malzemeler

Hamur için malzemeler;

1 yumurta

3 yemek kaşığı yoğurt

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

Yarım paket kabart matozu

2 su bardağı + 4 yemek kaşığı un

Sosu için;

1 yemek kaşığı domates salçası 5 yemek kaşığı su 1 çay kaşığı kekik

Üzeri için;

İstediğiniz kadar salam, sosis, sucuk, 1 tane biber, 1 küçük domates, rendelenmiş kaşar peyniri siz isterseniz zeytin, mısır da ekleyebilirsiniz

Tavada 10 Dakikada Pizza Tarifi Nasıl Yapılır?

Hamur malzemelerini iyice karıştırıyoruz ele yapışmayan bir hamur oluyor hamuru 2 eşit parçaya bölelim, tavamızı biraz yağlayıp hamurun bir parçasını tavaya elimizle gerdire gerdire yayalım sonrasında 1 yemek kaşığı domates sosu sürüp 1 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar ve diğer malzemeleri ekleyip en son kaşar rendesi serpip ocağa alalım, tencerenin kapağını kapatalım. En kısık ateşte 8 -10 dakika pişirelim istediğimiz şekilde kesip, servis edelim.

Tavada pizza püf noktaları

Elde ettiğiniz pizza hamurunun cıvık olması gerekmektedir. Bunun için tarifteki kabartma tozu ve un ölçüsünü birebir uygulamaya özen göstermelisiniz. Pizza sosunu yaparken dilediğiniz baharatları ekleyip çıkartabilirsiniz. Karabiber, kekik veya fesleğen bu sosa çok yakışacaktır.