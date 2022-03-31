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Yemek Tarifleri Tava böreği tarifi nasıl yapılır? Kolay tava böreği
Yemek Tarifleri

Tava böreği tarifi nasıl yapılır? Kolay tava böreği

Şipşak şahane lezzet tava böreği nasıl yapılır? Bu tarifi kızartma tavasında bile yapabilirsiniz.

Yeniakit Publisher
2022-03-31 21:34:00 - 2022-03-31 21:37:35
Tava böreği tarifi nasıl yapılır? Kolay tava böreği

Pratik tava böreği tarifi

Malzemeler

  • 2 adet yufka
  • 2 çay bardağı süt
  • yarım çay bardağı sıvı yağ
  • Yeteri kadar beyaz peynir (80 gram kadar)

Yağlamak için

  • 3 çorba kaşığı sıvı yağ

Kolay tava böreği tarifi nasıl yapılır?

Öncelikle tavayı 2 kaşık kadar sıvı yağ ile yağlayın. Yufkanın bitanesini bütün olarak tavaya serin, sıvı yağ ve sütü karıştırın kaşıkla gezdirin. Diğer yufkayı elinizle 4 parçaya bölün. 2 parçasını tepsi böreği yapar gibi ilk parçayı koyun karışımdan sürün diğer parçayı da koyun. Bu koyduğunuz kata karışımdan sürmeyin. Peyniri elinizle ufalayıp yayın, isteğe göre kaşarlı da yapabilirsiniz. Maydanoz da koyabilirsiniz. Diğer iki yufkayı da aynı şekilde kat kat serin sütlü karışımdan her katına dökün. Kapatmadan yufkayı, karışım arttıysa bile hepsini dökün, tavanın kenarındaki açık olan yufkayı düzgün olacak şekilde kapatın. Üzerine sıvı yağ sürün, 2 kaşık kadar orta ateşte kızarana kadar altı pişirin. Bir düz kapak ya da tava büyüklüğünde bir tabak ile çevirerek her iki tarafı da pişirin. Çok yüksek ateşte yapmayın, içini çekmesi için yavaş yavaş pişirin. Piştikten sonra dilimleyin . Servise hazır. Afiyet olsun.

 

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