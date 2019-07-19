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TAV Teknoloji, Ar-Ge merkezi oldu

TAV Havalimanları iştiraki TAV Teknoloji, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın araştırma, geliştirme ve tasarım faaliyetlerini desteklemek üzere yürüttüğü programa girdi.

19 Temmuz 2019 Cuma 12:22
TAV Teknoloji, Ar-Ge merkezi oldu

TAV Havalimanları iştiraki TAV Teknoloji, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın araştırma, geliştirme ve tasarım faaliyetlerini desteklemek üzere yürüttüğü programa girdi. TAV Teknoloji Genel Müdürü Kerem Öztürk, “Bakanlığın da desteğiyle önümüzdeki dönemde küresel pazarda rekabet edecek yeni ürünler ve çözümler çıkarmayı hedefliyoruz. Bunlar arasında hava limanlarını sorunsuz ve belgesiz biyometrik seyahatlere hazır hale getiren self servis kiosklar, self servis bagaj teslimi sistemleri, seyahat belgeleri onay sistemi, self servis uçuş biniş kapıları gibi çözümler bulunuyor. Bu kapsamda akıllı havalimanı konseptiyle ilgili danışmanlık hizmetleri sunmaya devam edeceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 12:22
  1. TAV Havalimanları
  2. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
  3. TAV Teknoloji Genel Müdürü Kerem Öztürk

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