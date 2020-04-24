TAV: Krizden bu defa da güçlenerek çıkacağız

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener “Yaşanan bu gelişmelerden ötürü, sene başında açıkladığımız yolcuya ve finansal sonuçlara ilişkin 2020 hedeflerimizin artık geçerliliği kalmadı. Buna ek olarak, salgının yayılmasına karşı alınan önlemlerin süresi de şu anda tam net olarak bilinemiyor. Yaşanan bu belirsizlik nedeniyle, 2020 için revize edilmiş beklentilerimizi henüz paylaşamıyoruz, ancak, uçuş kısıtlamalarının süresine ilişkin belirsizlikler ortadan kalkar kalkmaz revize hedeflerimizi yeniden yatırımcılarımızla paylaşmak istiyoruz” açıklamasında bulundu.

Şener açıklamasında “Bu krize, güçlü bir bilanço yapısı ile girdik ve bu sayede, küresel havacılık sektöründe, bu yeni dönemin zorluklarıyla baş etmeye ve bu dönemden daha da güçlü bir şekilde çıkmaya hazır olan bir şirket olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim” ifadelerine yer verdi.