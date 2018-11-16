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TAV İşletme Hizmetleri Çinli turistlere odaklandı

TAV Havalimanları’nın iştiraki olan TAV İşletme Hizmetleri'nde Genel Müdür Bora İşbulan, açıklamalarda bulundu.

16 Kasım 2018 Cuma 13:41
TAV İşletme Hizmetleri Çinli turistlere odaklandı

TAV Havalimanları’nın iştiraki TAV İşletme Hizmetleri, Avrupa’da işlettiği üç “primeclass” yolcu salonunda Alipay uygulamasını başlattı.

Wirecard iş birliğiyle hayata geçen uygulama, Çinli yolcuları hedefliyor. İlk olarak Frankfurt, Kopenhag ve Zürih’te yer alan “primeclass” yolcu salonlarında başlayan uygulama TAV tüm dünyada işlettiği salonlara yaygınlaştırılacak.

TAV İşletme Hizmetleri Genel Müdürü Bora İşbulan, “Çin, şu an küresel turizm pazarında ilk sırada yer alıyor. Araştırmalar gösteriyor ki Çinli seyahat severler için deneyim, fiyattan daha önemli. TAV İşletme Hizmetleri olarak, misafirlerimize ayrıcalıklı bir seyahat deneyimi sunmak üzere çalışıyoruz” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 13:41
  1. TAV Havalimanları
  2. TAV
  3. TAV İşletme Hizmetleri
  4. Bora İşbulan
  5. Frankfurt
  6. Kopenhag
  7. Zürih

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