TAV İşletme Hizmetleri Çinli turistlere odaklandı

TAV Havalimanları’nın iştiraki TAV İşletme Hizmetleri, Avrupa’da işlettiği üç “primeclass” yolcu salonunda Alipay uygulamasını başlattı.

Wirecard iş birliğiyle hayata geçen uygulama, Çinli yolcuları hedefliyor. İlk olarak Frankfurt, Kopenhag ve Zürih’te yer alan “primeclass” yolcu salonlarında başlayan uygulama TAV tüm dünyada işlettiği salonlara yaygınlaştırılacak.

TAV İşletme Hizmetleri Genel Müdürü Bora İşbulan, “Çin, şu an küresel turizm pazarında ilk sırada yer alıyor. Araştırmalar gösteriyor ki Çinli seyahat severler için deneyim, fiyattan daha önemli. TAV İşletme Hizmetleri olarak, misafirlerimize ayrıcalıklı bir seyahat deneyimi sunmak üzere çalışıyoruz” dedi.