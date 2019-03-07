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TAV, Avrupa’nın en iyileri arasında

TAV Havalimanları’nın işlettiği Zagreb ve Üsküp havalimanları, Dünya Havalimanları Konseyi (ACI World) tarafından verilen Havalimanı Hizmet Kalitesi (Airport Service Quality ASQ) ödüllerinde kendi kategorilerinde ödüllendirildi.

07 Mart 2019 Perşembe 11:05
TAV, Avrupa’nın en iyileri arasında

TAV Havalimanları’nın işlettiği Zagreb ve Üsküp havalimanları, Dünya Havalimanları Konseyi (ACI World) tarafından verilen Havalimanı Hizmet Kalitesi (Airport Service Quality ASQ) ödüllerinde kendi kategorilerinde ödüllendirildi. Üsküp Havalimanı, “Yılda 2 milyondan az yolcu” kategorisinde, Zagreb Havalimanı da “Yılda 2-5 milyon yolcu kategorisinde” ödül kazandı.

Dünyanın her yerinde tercih edilen bir marka haline geldiklerini belirten TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, “TAV olarak bugün 7 ülkede 15 havalimanı işletiyoruz. Geçtiğimiz yıl işlettiğimiz havalimanlarında 152 milyon yolcuya hizmet verdik. Tüm operasyonlarımızın odağında yolcu memnuniyeti yer alıyor. Yolcularımıza güvenli, hızlı ve konforlu bir seyahat deneyimi sunmak üzere çalışıyoruz. Bu amaçla yolcu ihtiyaçları ve beklentilerini yakından takip ederek inovatif çözümler üretiyoruz. Bu yöndeki çalışmalarımızın yolcularımız tarafından takdir edildiğini görmekten mutluluk duyuyoruz” açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 11:05
  1. TAV Havalimanları
  2. Zagreb
  3. Üsküp
  4. Dünya Havalimanları Konseyi (ACI World)
  5. Havalimanı Hizmet Kalitesi (Airport Service Quality ASQ)
  6. Üsküp Havalimanı
  7. TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener

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