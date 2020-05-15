Tatvan’daki metruk binalar yıktırıldı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan ve madde bağımlılarının uğrak yeri haline gelen metruk binalar yıktırıldı.

Tatvan Cumhuriyet Mahallesi’nde yıllar önce yapılan ve kullanılmayan konutların bazıları, harabe halde olduğu için madde bağımlılarının mekânı haline gelmişti. Mahalle sakinleri ve öğrenciler için tehlike saçan metruk binalar, Bitlis Valiliği öncülüğünde Tatvan Kaymakamlığı ve Tatvan Belediyesi tarafından yıktırıldı.

Yıkım çalışmalarını takip eden Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Mehmet Naim Dağdagül, “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu mahallemizde gerçekleştirdiği ev ziyaretinde verdiği talimat doğrultusunda buradaki harabe halde olan konutların yıkım kararı alınmıştı ve bugün de yıkım işlemleri başlatıldı. Buradaki konutların bazıları yıllardır harabe halde olduğu için madde bağımlılarının mekanı haline gelmişti. Ayrıca bu civarda iki okulumuz var ve civarda aileler yaşıyor. Buranın harabe halde olması insanları tedirgin ediyordu. Çok sayıda şikayet vardı. Yıkım çalışmalarından dolayı Bitlis Valiliğimize, Tatvan Kaymakamlığımıza, Tatvan Belediyemize ve diğer kamu kurumlarına çok teşekkür ediyorum” dedi.