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Tatvan’daki Kırtasiyeciler Okul Sezonuna Hazır

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki kırtasiyeciler, başlamasına kısa bir süre kalan 2019-2020 eğitim öğretim sezonu için hazırlıklarını tamamladı.

08 Eylül 2019 Pazar 09:54
Tatvan’daki Kırtasiyeciler Okul Sezonuna Hazır

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki kırtasiyeciler, başlamasına kısa bir süre kalan 2019-2020 eğitim öğretim sezonu için hazırlıklarını tamamladı.


Yeni eğitim öğretim sezonunun başlamasına kısa bir süre kala iş yerlerinde son hazırlıklarını yapan kırtasiyeciler, dört gözle okulların açılmasını bekliyor. Yeni eğitim öğretim yılında velilerin çocuklarının sağlığı için kaliteli ve Sağlık Bakanlığının kontrolünden geçen ürünleri almalarını tavsiye eden kırtasiyeciler, çocukların sağlığı açısından da alınacak olan kırtasiye ürünlerinin sadece kırtasiyecilerden alınması gerektiğine dikkat çektiler. Yeni eğitim öğretim sezonu için gerekli tüm hazırlıkları yaptıklarını belirten Kırtasiyeci Hakan Yayla, yeni eğitim öğretim sezonuna hazır olduklarını söyledi. Tatvan’daki kırtasiyeciler olarak bugünlerde tatlı bir telaş içinde olduklarını ifade eden Yayla, "Kırtasiye olarak sezon öncesi tatlı bir telaş içine girdik. Genel anlamda tüm hazırlıklarımızı tamamladığımızı söyleyebiliriz. Bu açıdan özellikle kırtasiye alışverişinde öğrenci velilerine sağlığa zararlı olan kırtasiye ürünlerinden uzak durmalarını tavsiye ediyoruz. Çocuklarımızın sağlığı söz konusu iken maalesef piyasada sağlıksız ürünler de satılıyor. Velilerimizin bunlara dikkat etmesi, çocuklarının sağlığı için kaliteli ve Sağlık Bakanlığının kontrolünden geçen ürünleri almaları önem arz etmektedir. Bu anlamda da bizlerde öğrencilerimiz için tüm bunları göz önünde bulundurarak, en sağlıklı ve kaliteli ürünlerimizi hazırladık. Şimdiden tüm öğrenci ve velileri okul alışverişine bekliyoruz" diye konuştu.


Kırtasiyeci Eren Sönmez ise, sezonun yaklaşmasıyla birlikte satışlarda da hareketlilik başladığını kaydederek, "Tüm kırtasiye, çanta ve kitap çeşitleriyle sezona hazır durumdayız. Okul alışverişi telaşı da yavaş yavaş başlamış durumdadır. Şu anda genelde okul ve kırtasiye alışverişi için anasınıfı ve ilkokul öğrencileri geliyor. En fazla satılanlar arasında gramofon kağıdı, renkli simler, boyama kitapları, oyun hamurları, mukavva karton, pastel boyalar, kuru boyalar, suluk, yapıştırıcı ve el işi ürünlerinin birçok farklı seçenekleri yer alıyor. Okul araç ve gereçlerinde geçen yıla göre fazla artış olmadı. Fiyatlarımız gayet uygun, ürünlerimiz ise marka ve kaliteli ürünlerdir. Şu an için özellikle anaokuluna başlayacak olanlar, ilköğretim 1’inci sınıfa başlayacak olan öğrencilerin velileri geliyor. Anaokulu öğrencilerinin aldığı malzemeler okuluna göre değişiyor. Bu vesile ile yeni sezonun gerek öğrenciler ve gerekse velilerimiz açısından hayırlı olmasını diliyor, tüm öğrenci ve velilerimizi okul alışverişine bekliyoruz" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 09:54
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