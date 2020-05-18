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Tatvan’da “Maskesiz sokağa çıkma” yasaklandı

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Tatvan ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle 20 Mayıs Çarşamba günü itibariyle geçerli olmak suretiyle maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 18:51:03 -
Tatvan’da “Maskesiz sokağa çıkma” yasaklandı

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Tatvan ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle 20 Mayıs Çarşamba günü itibariyle geçerli olmak suretiyle maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.


Tatvan Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, “İlçe merkezinde (köyler hariç) 20 Mayıs 2020 Çarşamba günü saat 08.00’dan itibaren geçerli olmak suretiyle ikinci bir emre kadar maskesiz sokağa çıkmak yasak olacaktır. Her ne surette olursa olsun maskesiz sokağa çıkan hemşehrilerimize cezai işlem uygulanacaktır. Bu noktada; hemşehrilerimizin tedbirli olması önem arz etmektedir. Tehlike geçmiş değil, lütfen tedbirli olalım, maskesiz çıkmayalım, mesafemizi koruyalım” denildi.

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