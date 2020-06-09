Tatvan’da karantina uygulamaları devam ediyor

Bitlis’in Tatvan ilçesinde özellikle son günlerde artan pozitif vakalar sebebiyle birçok yer karantinaya alındı.

Tatvan Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bitlis ili Tatvan ilçesi Çanakdüzü köyü Bağmeşe mezrası, Tatvan merkeze bağlı Şirinevler Mahallesi Demir Sokak No:14, Tuğ Mahallesi İstiklal 2 Caddesi Rüya Apartmanı adreslerinde pozitif vakaların görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması sebebiyle İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddesi kapsamında karantinaya alınması ve belirtilen adreslere giriş çıkışların 09.06.2020 tarih ve saat 19:00 itibariyle ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmasına, gerekli tedbirlerin İlgili Belediye ve kolluk kuvvetlerince yerine getirilmesine, Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına; oy birliği ile karar alınmıştır. Kamuoyuna ilanen duyurulur" denildi.