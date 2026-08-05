İnsanlık dışı vahşet kamerada! Ukrayna dronu silahsız sivilin üzerinde patladı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ukrayna ordusuna ait bir intihar dronunun Rusya topraklarında tamamen silahsız bir sivil vatandaşı hedef alarak üzerinde patladığı anlar sosyal medyada infiale yol açtı.
Görüntülerde hiçbir askeri tehlike oluşturmayan tek başındaki bir sivilin acımasızca hedef alındığı ve dronun doğrudan vatandaşın üzerine çarparak infilak ettiği görüldü.
Kısa sürede viral olan ve izleyenlerin kanını donduran o görüntüler, savaşın ve hedefsiz saldırıların geldiği vahşet boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.
Masum sivillerin açıkça hedef alınması uluslararası kamuoyunda büyük tepki toplarken, yaşanan bu alçak saldırı savaşın en kirli ve acımasız yüzünü tüm dünyaya gösterdi.