Tatvan Türk bayraklarıyla donatıldı

Bitlis’in Tatvan Kaymakamlığı tarafından “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” vesilesiyle ilçe esnafına Türk bayrağı dağıtıldı.

Tatvan Kaymakamlığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından ilçe esnafına ziyaret gerçekleştirildi. Vefa Sosyal Destek Grubu üyesi İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında ilçe esnafı hem Korona virüsle ilgili bilgilendirildi hem de uyulması gereken kurallarla ilgili uyarılarda bulunuldu. Gerçekleştirilen ziyaretlerde ayrıca ilçenin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi başta olmak üzere cadde üzerindeki esnafa Türk bayrağı hediye edildi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı gibi anlamlı bir günde oldukça anlamlı bir hediye alan esnaf ise hem teşekkürlerini iletti hem de hediye edilen Türk bayraklarını iş yerlerine astı. İş yerleri, asılan Türk bayraklarıyla ilçe baştan sona bayraklarla donatılmış oldu.