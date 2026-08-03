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Aktüel Tatlıses'ten manevi kızına altın jesti: İsteme töreninde ‘beşi bir yerde’ taktı
Aktüel

Tatlıses'ten manevi kızına altın jesti: İsteme töreninde ‘beşi bir yerde’ taktı

Yeniakit Publisher
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Tatlıses'ten manevi kızına altın jesti: İsteme töreninde ‘beşi bir yerde’ taktı

Çocuklarıyla yaşadığı gerilimlerle gündemden düşmeyen İbrahim Tatlıses, bu kez Bodrum'daki evinde gerçekleşen mutlu bir törenle adından söz ettirdi. Hastaneden taburcu olur olmaz Bodrum'a giden usta sanatçı, manevi kızı Didem Carus'un isteme törenine ev sahipliği yaptı.

Bodrum'daki evinin bahçesinde düzenlenen merasimde Tatlıses, manevi kızı Didem Carus'u işletmeci Orkan Çömlekçi'ye verdi. Aile yakınlarının katıldığı samimi törende oldukça duygusal anlar yaşayan arabesk müziğin usta ismi, kız isteme geleneğini yerine getirdikten sonra gelin adayına "beşi bir yerde" altın takı hediye etti.

Çocuklarıyla yaşadığı problemlerle sık sık gündeme gelen İbrahim Tatlıses, Bodrum'daki evinde manevi kızı Didem Carus için düzenlenen isteme törenine ev sahipliği yaptı.

Arabesk müziğin usta ismi İbrahim Tatlıses, tedavi gördüğü hastaneden çıktı ve Bodrum'a gitti. Ünlü türkücü, bu kez mutlu bir olayla adından söz ettirdi.

İBRAHİM TATLISES'İN EVİNDE KIZ İSTEME

Bodrum'daki evinin bahçesinde gerçekleştirilen isteme töreninde Tatlıses, manevi kızı Didem Carus'u, işletmeci Orkan Çömlekçi'ye verdi.

Aile yakınları ve davetlilerin katıldığı törende geleneksel kız isteme merasimi gerçekleştirilirken, samimi anlar yaşandı.

BEŞİ BİR YERDE TAKTI

Manevi kızının mutluluğuna ortak olan Tatlıses'in oldukça duygu dolu anlar yaşadı. Tatlıses'in manevi kızı Didem Carus'a beşi bir yerde altın takı hediye etti.

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