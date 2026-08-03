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Yaşam 430 metrelik pist yapıldı! Annesine verdiği sözü tuttu, köyüne uçakla indi!
Yaşam

430 metrelik pist yapıldı! Annesine verdiği sözü tuttu, köyüne uçakla indi!

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430 metrelik pist yapıldı! Annesine verdiği sözü tuttu, köyüne uçakla indi!

Pilot Orhan Ünsal, yıllar önce annesine verdiği “Bir gün köyüme uçakla geleceğim” sözünü özel uçağıyla Gümüşhane’nin Çakırkaya köyüne inerek yerine getirdi.

Gümüşhane’nin Şiran ilçesinde pilot Orhan Ünsal’ın annesine verdiği söz, Çakırkaya köyüne uçak pisti kazandırdı.

 

Türkiye Tüm Amatör ve Sportif Havacılar Birliği Derneği Başkanı Orhan Ünsal'ın geçtiğimiz günlerde yıllar önce annesine verdiği "Bir gün köyüme uçakla geleceğim" sözünü yerine getirerek özel uçağıyla Çakırkaya köyüne iniş yapmasının ardından bölgede başlatılan çalışmalar kısa sürede tamamlandı. Şiran Kaymakamlığı ile Şiran Belediyesi tarafından ortaklaşa yürütülen çalışmalarla iniş yapılan alan genişletilip düzenlenerek 430 metre uzunluğunda uçak pistine dönüştürüldü. Pistin, başta sportif ve amatör havacılık faaliyetleri olmak üzere acil durumlarda alternatif iniş alanı olarak da kullanılabilmesi hedefleniyor.

Yapılan çalışmayla birlikte Çakırkaya köyünün hava ulaşımı açısından önemli bir altyapıya kavuştuğu belirtilirken, pistin Tomara Şelalesi ve çevredeki turizm destinasyonlarına yönelik havacılık faaliyetlerine de katkı sunması bekleniyor.

 

İş insanı ve pilot Orhan Ünsal, desteklerinden dolayı ilgili kurumlara teşekkürlerini iletirken tamamlanan 430 metrelik pistle birlikte bölge, hafif hava araçlarının iniş ve kalkışına uygun hale geldi.

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