Manisa'da heyecanlandıran keşif: İnsanın boyunu aşıyor!

Elinde bir meyve tuttuğu görülen heykel dönemin Sardes’teki yaşamı, inanç dünyasını ve kültürel etkileşimi anlamamıza katkı sağlayacak önemli veriler sunuyor. Titizlikle yürütülecek bilimsel inceleme ve konservasyon çalışmalarında, eserin yüzeyinde günümüze ulaşmış olabilecek boya izleri de araştırılacak. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bu nadide eser Manisa Müzemizde ziyaretçilerle buluşacak.” Ersoy, bu kıymetli eserin gün yüzüne çıkarılmasına katkı sağlayan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne, akademisyenlere, uzmanlara ve sahada titizlikle çalışan tüm ekibe teşekkür etti.