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Gündem Tatlıses'in ayağında 2 kırık olduğu öğrenildi
Gündem

Tatlıses'in ayağında 2 kırık olduğu öğrenildi

Sabah saatlerinde Bodrum'da geçirdiği trafik kazası sonucu hastaneye kaldırılan sanatçı İbrahim Tatlıses'in ayağında 2 kırık olduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-25 15:07:00 -
Tatlıses'in ayağında 2 kırık olduğu öğrenildi

Bodrum-Yalıkavak yolu üzerinde karşıdan gelen bir kamyonla kafa kafaya çarpışan aracında mahsur kalan İbrahim Tatlıses kaldırıldığı özel bir hastanede tedavi altına alındı. Hastanede tetkikleri yapılan ve röntgeni çekilen İbrahim Tatlıses'in genel sağlık durumunun iyi olduğu ancak bir ayağında iki kırık olduğu belirtildi.

Bu arda kazadan sonra Demet Akalın ve arkadaşı Okan Kurt'un İbrahim Tatlıses'i ziyaret için hastaneye geldikleri görüldü.

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