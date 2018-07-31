Tatlı ekşi soslu tavuk yemeği nasıl yapılır?

MALZEMELER:

Bir kilo tavuk eti

Bir adet yumurta

Yarım su bardağı un

Yarım bardak mısır nişastası

Bir paket kabartma tozu

Yarım su bardağı su

TATLI EKŞİ SOS İÇİN:

2 yemek kaşığı mısır nişastası

1 su bardağı su

2 yemek kaşığı ketçap

3 yemek kaşığı üzüm sirkesi

3 yemek kaşığı esmer şeker

1 yemek kaşığı soya sosu

1 tatlı kaşığı bal

YAPILIŞI:

İlk önce tatlı ekşi soslu tavuğu hazırlayın. Bunun için, mısır nişastasını su ile karıştırın. Karışımı bir sos tenceresine alın. Karışımın içine, ketçap, üzüm sirkesi, esmer şeker, soya sosu ve balı ilave edin. Bu karışımın ocağın üzerine alarak pişirin.

Başka bir kabın içinde bir adet yumurtayı, unu, mısır nişastasını, kabartma tozunu, ve suyu ekleyerek çırpın.

Tavuk etlerini hazırladığınız unlu karışımın içine batırın ve kızgın yağın içinde kızartın.

Servis tabağına aldığınız kızaran tavukların üzerine hazırladığınız tatlı ekşi sosu ekleyerek sosla birlikte harmanlayın.

Sosu tamamen çeken tavukları servis edin.

Afiyet olsun...

Yasemin.com'dan alınmıştır.