Tatlı ekşi soslu tavuk yemeği nasıl yapılır?
Türk mutfağının en çok sevilen beyaz et çeşitlerinden biri tavuk etidir. Tavuk etini farklı sosla değerlendirerek şaşırtıcı yemekler yapmak isterseniz sizde bu tarifi deneyebilirsiniz.31 Temmuz 2018 Salı 12:26
MALZEMELER:
Bir kilo tavuk eti
Bir adet yumurta
Yarım su bardağı un
Yarım bardak mısır nişastası
Bir paket kabartma tozu
Yarım su bardağı su
TATLI EKŞİ SOS İÇİN:
2 yemek kaşığı mısır nişastası
1 su bardağı su
2 yemek kaşığı ketçap
3 yemek kaşığı üzüm sirkesi
3 yemek kaşığı esmer şeker
1 yemek kaşığı soya sosu
1 tatlı kaşığı bal
YAPILIŞI:
İlk önce tatlı ekşi soslu tavuğu hazırlayın. Bunun için, mısır nişastasını su ile karıştırın. Karışımı bir sos tenceresine alın. Karışımın içine, ketçap, üzüm sirkesi, esmer şeker, soya sosu ve balı ilave edin. Bu karışımın ocağın üzerine alarak pişirin.
Başka bir kabın içinde bir adet yumurtayı, unu, mısır nişastasını, kabartma tozunu, ve suyu ekleyerek çırpın.
Tavuk etlerini hazırladığınız unlu karışımın içine batırın ve kızgın yağın içinde kızartın.
Servis tabağına aldığınız kızaran tavukların üzerine hazırladığınız tatlı ekşi sosu ekleyerek sosla birlikte harmanlayın.
Sosu tamamen çeken tavukları servis edin.
Afiyet olsun...
Yasemin.com'dan alınmıştır.
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