Tatlandırıcılar zararlı mıdır?

Vücudumuza giren her türlü basit şeker ister doğal olsun ister yapay karaciğerde yağlanma, kan şekerini hızla yükselmesi sonucu kandaki trigliserid adlı yağların artması, buna karşılık vücudun insülin salgılamasını hızlandırarak vücutta yıkıma sebep olmaktadır. Fazla şeker tüketimi yüksek tansiyon, kalp krizi, felç, Alzheimer gibi hastalıklara ön ayak olmaktadır.

Diğer yandan şeker tüketimini azaltmak için ilk aşamada şeker eklediğimiz her şeyin içerisine tatlandırıcı ekleyerek şekerden kurtulma yoluna gidebiliriz. Ancak bu demek değildir ki şeker yerine tatlandırıcı kullanmak sağlıklıdır.

Tatlandırıcılar da iki çeşittir. Biri doğal diğer ise yapay tatlandırıcıdır. Doğal olan tatlandırıcılar bitki ve köklerinden elde edilir. Bu tatlandırıcıların kalorisi şekere oranla daha azdır. Yapay tatlandırıcılar ise doğal tatlandırıcıların laboratuar ortamında yapay olarak oluşturulmasıdır. Bu tatlandırıcıların neredeyse hiç kalorisi yoktur.

Ancak insan vücudunun alışık olmadığı bu türden yapay maddelerin uzun süreli kullanımının insan sağlığına zararları büyük olacaktır. Tatlandırıcıların kesin olarak bilinen zararları olmasa da hamilelikte kullanımının bebekte birikime sebep olma olasılığı vardır.

Ya da yapay tatlandırıcıların baş dönmesi, beyin tümörü, baş ağrısı, adet düzensizliği gibi yan etkileri söz konusudur. Bazı yapay tatlandırıcıların aşırı tüketimi ise ishale neden olabiliyor.

Ancak günümüzde son yıllarda piyasaya çıkan bir doğal tatlandırıcının ise 400 dereceye kadar bozulmadan kalabildiği, hem tatlı yapımında hem de içeceklerde yapısı bozulmadan kullanılabildiği söylenmektedir.

Ancak her zaman için şekerin azının beyne faydası olduğunu yapay ve aşırı tüketiminin ise sağlık açısından oldukça zararlı olduğunun akıllardan çıkarılmaması gerekmektedir. Bu sebeple gün içerisinde eğer çok fazla çay içiyorsak önce çaya eklediğimiz miktarı azaltarak, zamanla da hiç şeker eklemeyerek içebiliriz. Ya da aşırı tatlı tüketiminden kaçınabiliriz.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.