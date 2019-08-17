Tatiline tweet arası veren İmamoğlu'dan 'İstanbul' açıklaması! Yaklaşık 20 gün önce tatilden dönen ve dün yine tatile çıkan Ekrem İmamoğlu, İstanbul'u vuran selin ardından açıklamada bulundu.

İstanbul'a seçildiği günden bu yana tatilden gelemeyen CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'u vuran sel hakkında açıklamada bulundu. Dün çıktığı izne tweet arası veren CHP'li Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklama "İstanbul mevsim normallerinin üzerinde yağış aldı ve uzun yıllardır olduğu gibi bugün de bazı ilçeler ciddi sorunlar yaşadı. Ekiplerimiz seferberlik halinde çalışıyor, mağdur vatandaşlarımızın yanında olacağız. Yaşamını yitiren hemşehrime de Allah’tan rahmet diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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