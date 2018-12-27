Tatilcilere hem taksit hem de indirim fırsatı

Turkcell’in finans alanında faaliyet gösteren grup şirketi Financell ile iş birliğine giden dijital seyahat platformu Fulltrip, tatil planlamalarında 24 aya kadar taksit imkânı sunuyor. Fulltrip’ten erken rezervasyon yapanlar ayrıca yüzde 50’ye varan indirimlerden de yararlanabiliyor.

Dijital seyahat satın alırken tatsız sürprizlerle karşılaşmamak için güvenli e-ticaret hizmeti sunduklarına dikkat çeken Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “Dijital seyahat platformu Fulltrip’i uçtan uca Turkcell güvencesiyle donattık. Fulltrip’e, Hızlı Giriş teknolojimiz ile giriş yaparak sadece telefon numarası ile giriş yapabiliyor, ödemeleri milli ödeme platformu Paycell altyapısı üzerinden güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz” dedi.