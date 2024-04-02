Tatil rezervasyonunuzu şimdi yapın ömür boyu rezervasyon yapmayın

Sur Yapı Tatil Evleri GYO’nun ‘yeni nesil tatil’ anlayışıyla geliştirdiği Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’da rezervasyonunu şimdi yapanlar, bir daha ömür boyu tatil rezervasyonu yapmayacak. 1 hafta tatil fiyatına ömür boyu tatil imkânı sunan Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’dan 30 ay vade farksız taksitle devre mülk alanlar, yaza özel uygun peşinat ve ara ödemelerle ömür boyu ayrıcalıklı tatile ilk adımlarını atacak.

Sur Tatil Evleri GYO Genel Müdürü Ömer Faruk Elmas, “Bünyemizde oluşturduğumuz yeni ödeme planımızla Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’dan rezervasyonlarını şimdi yapanlar hem bir daha ömür boyu tatil rezervasyonu yapmakla uğraşmayacak hem de şimdi satın alacakları devre mülkle ömür boyu tatilin tadını çıkaracak” dedi. Bu avantajlı ödeme planıyla 6 kişilik 2+1 ve 4 kişilik 1+1 devre mülkleri peşin fiyatına 30 ay vadeyle satışa sunduklarını açıklayan Elmas, “Yaza özel uygun peşinat ve ara ödemelerle kolayca sahip olunabilecek olan devre mülklerin aylık taksitleri ise 2+1, 6 kişilik devre mülklerde 12 bin TL, 1+1 4 kişilik devre mülklerde ise 8 bin TL” diye konuştu.

Yatırım değerine de vurgu yapan Elmas, ‘’Tatil evleri konsepti ile 3-4 tatil bütçesine ömür boyu tatil imkânı sunuyoruz. Ayrıca Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’dan devre mülk alan kişiler Türkiye’nin en önemli tatil destinasyonu olan Antalya’da değerli, tapulu bir mülk sahibi oluyorlar’’ dedi.

Kendi evinizde otel konforu

Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’nın paylaşım ekonomisi anlayışı ve ‘dört mevsim tatil’ formuyla tasarlandığını vurgulayan Elmas, otel konseptine sahip tesiste devre mülk sakinlerinin Konyaaltı sahilindeki özel plajdan, SPA ve Wellness’e kadar pek çok imkândan doyasıya yararlanabileceğini söyledi. Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’daçok çeşitli tematik havuzlar bulunacağına dikkat çeken Elmas, “Bunun yanı sıra tesisimiz her mevsime uygun tematik havuzlar, kumsallı yüzme havuzu, çocuk havuzları, dalga havuzu, kapalı havuzlar, zen havuzları ile kış aylarında kullanılmak üzere tasarlanan sıcak ve ısıtmalı havuzlarla devre mülk sakinlerine her mevsim birçok ayrıcalıklı su aktivitesi sunuyor” dedi.

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Ormana komşu

Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’nın Kepez Kent Ormanı’na komşu konumuyla doğa aktivitelerinden hoşlananlar için de vazgeçilmez bir tatil mekanı olacağını vurgulayan Elmas, “Farklı uzunluklarda koşu, yürüyüş ve bisiklet parkurları ile çeşitli orman aktivite alanlarının yer aldığı bu alanda komşularla birlikte hoş vakit geçirilebilecek kır kahvesi, kır lokantası ve kafeler de mevcut. Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’da ayrıca macera parkuru, paintball sahası, mini bowling alanı, tenis kortu, mini futbol sahası, basketbol sahası, çocuk oyun alanları, etkinlik alanları, gölet, dinlenme alanları, piknik ve barbekü alanları ile yoga, pilates, voleybol, futbol, basketbol, tenis, kardio gibi sporların yapılabileceği bir spor kulübü yer alıyor” açıklamasında bulundu.

Aynı gün hem plaj hem kayak keyfi

Antalya’nın dört mevsim yaşayan ikliminin, Sur Yapı Tatil Evleri Antalya sakinlerine her mevsim birbirinden cazip aktivite olanakları sunduğunu anlatan Elmas, şöyle devam etti:

“Sur Yapı Tatil Evleri Antalya, eşsiz konumuyla aynı gün içinde hem Konyaaltı sahilindeki özel plajında denize girilebilme hem de kayak yapılabilme imkânı veriyor. Deniz, kum ve güneşin ötesinde sakinlerine her yönüyle doyasıya bir tatil vaat eden Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’da tarih ve kültür gezilerinden hoşlananlar günübirlik turlarla Olimpos'tan Sagalosos'a antik yolculuğa çıkıyor. Doğa severler Köprülü Kanyon’da rafting yapabiliyor, Salda Gölü’nde sakinliği hissediyor ve Düden Şelalesi’nin eşsiz manzarasının keyfini çıkarabiliyor. Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’dan kolayca ulaşılabilen Saklıkent, Alanya Akdağ ve Isparta Davraz Kayak Merkezi ise devre mülk sakinlerine kayak, kızak, snowboard, kar raftingi gibi kış sporları alternatifleri sunuyor.”

Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’daki geniş balkonlu 1+1 evlerin 4 kişi, 2+1 evlerin 6 kişi, 3+1 evlerin ise 8 kişilik kapasiteye sahip olduğu bilgisini veren Elmas, “Devre mülk sakinleri, beyaz eşyalar, oturma grupları, küçük ev aletleri ve ev tekstili gibi her türlü ihtiyaca cevap veren eşyaları evlerinde kullanıma hazır halde bulacak” diye konuştu.