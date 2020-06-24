Tatil kitabı kimlere verilecek? Ziya Selçuk'tan tatil kitabı açıklaması
Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk, koronavirüs nedeniyle evlerinde kalmak zorunda olan öğrencilerin, okul eksiklerini tamamlamaları adına tatil kitabı verileceğini açıkladı. 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8. sınıflara tatil kitabı ya da etkinlik kitabı verilecek mi? Verilecek olan kitap hangi sınıfları kapsayacak ve kaç adet verilecek? İşte detaylar...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilkokul 1,2,3. sınıf düzeyindeki tatil kitaplarıyla ilgili açıklama geldi.
Selçuk; "22 bin 700 civarında okulumuzda 5 milyon 230 bin civarındaki öğrencilerimize ulaştırılacak" dedi.