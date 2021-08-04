‘Tatil’ enflasyonu körükledi

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda aylık bazda yüzde 1,8, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,46 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 18,95 yurtiçi üretici fiyatlarında yüzde 44,92 oldu. Tüketici fiyatları bazında temmuzda en fazla fiyat artışı yüzde 29,42 ile yurtiçi bir hafta ve daha fazla süreli turlarda gerçekleşti.

12 aylık TÜFE yüzde 15.15

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, temmuz ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 15,15, yurtiçi üretici fiyatları yüzde 28,47 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 1,8, Yİ-ÜFE yüzde 2,46 artış kaydetti. TÜFE, temmuzda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 10,41, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,95 yükseldi. Yİ-ÜFE ise Aralık 2020’ye göre yüzde 25,05, geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 44,92 artış gösterdi. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,62 olmuştu. Bu ortalamaya göre bir önceki ay yüzde 17,53 olan yıllık enflasyonun yüzde 18,74’e çıkacağı hesaplanmıştı.

En çok düşen 'patlıcan' oldu

Tüketici fiyatları bazında temmuzda en fazla fiyat artışı yüzde 29,42 ile yurtiçi bir hafta ve daha fazla süreli turlarda, en fazla fiyat düşüşü yüzde 9,25 ile patlıcanda görüldü. TÜİK verilerine göre, geçen ay, yurtiçi turlardaki fiyat artışını yüzde 19,63 ile salatalık, yüzde 18,33 ile kuru soğan izledi.

Gıda, konut, otel etkisi

Temmuzda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 16,12 ile kayısı, yüzde 15,01 ile elektrik ücreti, yüzde 14,72 ile limon yer aldı. Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 9,25 ile patlıcanda oldu. Bunu yüzde 8,32 ile kiraz, yüzde 7,5 ile kabak, yüzde 7,25 ile taze fasulye, yüzde 6,15 ile dolmalık biber takip etti. AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, enflasyonun geçen yıla göre yükselmesinde gıda, konut ve lokanta ile otellerde görülen fiyat artışlarının etkili olduğunu söyledi.

Giyimde 'mevsimsel' gerileme

Gıda grubunda yüzde 2,77 artış ile geçen yıl gözlenen yüzde 1,28’lik fiyat düşüşünün tersi yönünde bir gerçekleşme izlendiğine işaret eden Bürümcekçi, “Alt gruplardan, konut ve lokanta ile oteller gruplarında değişimler geçen yılın üzerinde olurken, giyim fiyatlarının mevsimsel eğiliminden sınırlı gerilemesi etkili oldu. Kura hassas gruplarda ise görünüm karışık... Fiyat artışları mobilya ve araç satın alımı gibi gruplar geçen yılın altında, ev aletleri ve görsel-işitsel sistemler ise yukarısında gerçekleşti” dedi.