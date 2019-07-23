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“Tatil değil, üretim zamanı”

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, doğru olmadığını düşündüğü Kurban Bayramı tatilinin uzatılması önerilerine karşı çıktı.

23 Temmuz 2019 Salı 11:54
“Tatil değil, üretim zamanı”

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Kurban Bayramı tatilinin uzatılması önerilerine karşı çıktı. Kurban Bayramı’nın turizmin en yoğun dönemine denk geldiğine dikkati çeken Özdebir, şu açıklamada bulundu: “Bu yıl turizm zaten çok başarılı bir sezon geçiriyor. Dolayısıyla 5 günlük Kurban Bayramı tatilini daha fazla uzatmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Uzun süreli tatiller üretimi büyük bir kesintiye uğratıyor. Hükümetin aldığı idari izin kararları piyasaların tamamen durmasına yol açıyor. Ülke olarak zor bir ekonomik süreçten geçiyoruz, şu an daha fazla tatile değil daha fazla üretim yapmaya ihtiyacımız var.”

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 11:54
  1. Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir
  2. Kurban Bayramı tatilinin uzatılması
  3. Kurban Bayramı tatili
  4. Kurban Bayramı

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