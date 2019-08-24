0553 313 94 23

Tatil cennetinden 4,5 ton çöp çıktı

Fethiye Belediyesi ve Fethiye Deniz Ticaret Odası işbirliğinde ‘Daha Temiz Bir Fethiye İçin Birlikte Temizliyoruz’ sloganıyla 41 mahallede yapılan temizlikte 4.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 15:16
Tatil cennetinden 4,5 ton çöp çıktı

Fethiye Belediyesi ve Fethiye Deniz Ticaret Odası işbirliğinde ‘Daha Temiz Bir Fethiye İçin Birlikte Temizliyoruz’ sloganıyla 41 mahallede yapılan temizlikte 4.5 ton çöp toplandı.



Fethiye Belediyesi, vatandaşlara yönelik farkındalık çalışmalarını da arttırdı. ‘Daha Temiz Bir Fethiye İçin Birlikte Temizliyoruz’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Çalış Kuş Cenneti, Göcek, Ölüdeniz Sahili başta olmak üzeri 41 mahallede temizlik çalışması yapıldı.



Temizlik kampanyasına Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Fethiye Deniz Ticaret Odası Şaban Arıkan, muhtarlar, meclis üyeleri, ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.Fethiye Belediyesi ve Fethiye Deniz Ticaret Odası işbirliğinde yaklaşık bin kişinin katılım sağladığı ‘Daha Temiz Bir Fethiye İçin Birlikte Temizliyoruz’ sloganıyla başlatılan Temizlik Kampanyası, Fethiye’nin çeşitli mahallelerinde, koylarında ve adalarında gerçekleştirildi. Fethiye Belediyesi önü, Çalış Kuş Cenneti, Göcek Belediyesi önü, Ölüdeniz Sahili ve Kayaköy Köy Kahvesi önünde toplanan vatandaşlar, temizlik kampanyasına destek verdi.


Fethiye Belediye Başkan ıAlim Karaca da, Belediye önünden kalkan teknelerle Fethiye’nin koylarına giderek, vatandaşlarla birlikte temizlik yaptı. Temizlik kampanyası ile ilgili açıklamalarda bulunan Karaca, “41 mahallemizi, STK’larla ve vatandaşlarımızla birlikte temizledik. Bu kampanyalar önümüzdeki günlerde aralıksız bir şekilde devam edecek. Bu kampanya Fethiye’nin geleceği için çok önemlidir. Gönül isterdi ki bu kampanyalara ihtiyaç duyulmasın. İnsanlar bilinçli bir şekilde çevreyi korusun. Ama maalesef gelen tatilcilerimiz de başta olmak üzere koylarımızda ve mahallelerimizde çöpler oluşabiliyor. Bizler de Belediye olarak, Deniz Ticaret Odası’yla ve duyarlı insanlarla birlikte bu kampanyayı başlattık. Yüzlerce insan denizden ve karadan bu kampanyayı yürütüyorlar. Bugün biz teknelerle koylara ve adalara geldik. Diğer mahallelerimizde de muhtarlarımız öncülüğünde yüzlerce vatandaşımız temizliğe devam ediyor” diye konuştu.


Burada bir sorun varsa bu tüm Türkiye’nin sorunudur


Son zamanlarda Körfez kirliliği hakkında çıkan haberlerle ilgili de konuşan Başkan Karaca, “Siz de gördünüz ki bütün koylar pırıl pırıl. İnsan sağlığını tehdit eden hiçbir şey yok. Yapılan analizlerde hiçbir plajda tehlike arz edecek bir durum olmadığı tespit edildi. Sizler de biliyorsunuz ki Fethiye Körfezi’nde plaj yok ve denize girilmiyor. Bu yıllardır devam eden bir sorundur. Bu sorunu hep birlikte çözmek istiyoruz. Burada bir sorun varsa bu herkesin, tüm Türkiye’nin sorunudur. İnsanlar sorumsuz bir şekilde hareket ediyorlar. Buradaki esnafımızı ve turizmcilerimizi düşünmeden sadece benim siyasi kimliğime bakarak siyaset yapıyorlar. Burada amacımız Fethiye’mizi korumak, esnaflarımızı korumaktır. Buradaki sorunların değerlendirilip birlik olarak bu sorunu çözmek zorundayız. Burada siyaset yapmayacağız. Buradan kimseye ekmek çıkmaz. Fethiye dünyanın en güzel ilçelerinden bir tanesidir. Siyaset yapmadan buradaki sorunları hep beraber çözmeliyiz. Biz Işıklar Ülkesi olan Fethiye’mizde geleceğimiz adına bu temizlik kampanyalarına aralıksız bir şekilde devam edeceğiz. Ben bu kampanyaya destek veren başta Deniz Ticaret Odası olmak üzere tüm STK’lara ve duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.


Arıkan, “Karaca bize denizcilik için açık çek verdi.”


Fethiye Belediyesi’nin her fırsatta yanlarında olduğunu vurgulayan Fethiye Deniz Ticaret Odası Başkanı Şaban Arıkan, "Başkanımız biz denizcilere açık çek verdi ve ‘Sizinle her şekilde çalışmaya hazırım’ dedi. Bugün sevindiren bir durumla karşı karşıyayız. Fethiye için yapılan bu kadar kötü reklamın ardından gördük ki koylarımız pırıl pırıl. 3-5 sene önce koylarımıza geldiğimiz zaman pislikten geçilmiyordu. Bugün sizlerin de gördüğü gibi çok fazla görsel kirlilik bulunmuyor. Yaptığımız kampanyalardan sonra halkımız ve tatilciler biraz daha bilinçleniyor. Bizim işimiz çevreyi temizlemek değil, bu kampanyalarla bilinç oluşturmaktır. Burada hepimiz tatil yapıyoruz. Temiz bir yerde tatil yaparak daha huzurlu oluruz. Bu kampanyaları belirli aralıklarla yapmaya devam edeceğiz" diyerek tüm katılımcılara teşekkür etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 15:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Doğu Akdeniz’de Türkiye yokmuş, eline dilini dursun”
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Doğu..
    2. Tatil cennetinden 4,5 ton çöp çıktı
    3. Günlerdir HDP binası önünde eylem..
    4. Çocuklar yaz boyunca tenisle buluşuyor
    5. Arguvanlı muhtarlara yeni kimlik..
    6. Müzenin ziyaretçilerine çömlekçiliği..
    7. İzmir'de 129 düzensiz göçmen yakalandı
    8. Quaresma'dan ayrılık mesajı:..
    9. Galatasaray'a yeni forma sponsoru
    10. Psikolojik Danışman yeniakit.com.tr’ye..
    11. Beden eğitimi öğretmeninin kırsal..
    12. Engelliler denize açıldı
    13. TSK helikopterleri Samsun'da 17 kişiyi..
    14. Rektör Levent’ten Ağbal’a ziyaret
    15. Saman yüklü tır yandı, alevler ormana..
    16. Erkeklerde Gaziantep Tenis İhtisas..
    17. Başkan Demir: “Yaralar sarılacak”
    18. Kellik ve saç dökülmesine veda edin! |..
    19. Quaresma’dan ayrılık açıklaması
    20. Trabzonlu gazetecilerden Erciş..
    21. Meteoroloji'den Ardahan için sağanak..
    22. MHP’li Fendoğlu gençlerle sohbet etti
    23. KYK yurt başvurusu sonuçları ne zaman..
    24. Bursaspor'da transfer tahtası sorunu..
    25. Büyükşehir Basketbol Takımı yeni..
    26. Şanlıurfa’da zabıta amirleri..
    27. Quaresma'dan açıklama
    28. CHP’den Emine Bulut cinayetine tepki
    29. Sıcaktan bulanan vatandaş süs..
    30. Bıyık düşmanı dönek Ertuğrul! Yıllar..
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    Eski istihbarat başkanından dikkat çeken sözler: Türk Ordusu ikiye ayrılacak
    Eski istihbarat başkanından dikkat çeken sözler: Türk Ordusu ikiye ayrılacak
    Oktay Vural'dan çok konuşulacak sözler: Bunlar gerçek olabilir mi?
    Oktay Vural'dan çok konuşulacak sözler: Bunlar gerçek olabilir mi?
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek açıklama: Sizin şerefinize ne oldu?
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek açıklama: Sizin şerefinize ne oldu?
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'

    Günün Karikatürü

    24 Ağustos 2019
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Meclis resmen kabul etti! İşte o ülkenin Ay Yıldızlı yeni bayrağı
    Meclis resmen kabul etti! İşte o ülkenin Ay Yıldızlı yeni bayrağı