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Yerel Tatbikatta hasta yakını sağlıkçılara darp girişiminde bulundu
Yerel

Tatbikatta hasta yakını sağlıkçılara darp girişiminde bulundu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Tatbikatta hasta yakını sağlıkçılara darp girişiminde bulundu

Kahramanmaraş'ta hastanede yapılan yangın tatbikatında hasta yakını rolündeki erkek, sağlık çalışanlarına darp girişiminde bulundu. Tatbikat, personelin yangın anındaki müdahale, kurtarma, tahliye ve acil servis süreçlerine yönelik hazırlıklarının test edilmesiyle tamamlandı.

Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen yangın tatbikatında, hastaneye gelen bir hastanın yakını, kendini role kaptırınca sağlık çalışanlarına saldırdı.

Kahramanmaraş HG Hostpital'da yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Hastanenin eksi ikinci kattaki hasta odasında çıkan yangında dumandan etkilenen iki kişi kurtarılarak acil servise getirildi. Tatbikatın acil servis bölümünde ise hasta yakını rolündeki bir kadın ve erkek hastaneye geldi. Erkek hasta yakını, doktorla görüşmek istediğini belirterek sağlık çalışanlarına tepki gösterdi. Gerginliğin artmasıyla birlikte saldırgan tavırlar sergileyen kişi, hastane çalışanlarına yönelik darp girişiminde bulundu. Tatbikat, hastane personelinin yangın anındaki müdahale, kurtarma, tahliye ve acil servis süreçlerine yönelik hazırlıklarının test edilmesiyle tamamlandı.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı, Başhekim Yardımcısı Uz. Dr. Kurşat Aköz, "İl Sağlık Müdürlüğü desteği ile hastanemiz çalışanları ve ekibimiz ile birlikte, her hangi bir acil durumda neler yapabileceğimizi hazır olma durumumuzu değerlendirme olarak yaptık. Bunun sonunda yangın tatbikatımızı başarılı bir şekilde tamamladı. Düzenli olarak tatbikatlarımızı hazır bulunmamızı sağlayacak" diye konuştu.

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