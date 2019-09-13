Tatbikat gerçeğini aratmadı

Amasya İl Özel idaresinde yapılan Acil Durum Tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Amasya İl Özel İdaresi tarafından olumsuz ve beklenmeyen olaylarla karşılaşmadan önce olay sırasında yapılacak faaliyetlerin deneme ve pratik amaçlı tatbikat gerçekleştirildi. Bu yıl ki tatbikatta senaryo gereği acil durum sinyalini alan tüm personel toplanma noktasına geldi. Binanın 1. katında dumandan zehirlenen bir çalışan sedye ile kurtarıldı. Ardından idare bahçesinde ilk aşamadaki yangına müdahalenin nasıl yapılacağı, yangına müdahale tüpleri hakkında bilgi ve yangına müdahale uygulamalı olarak gösterildi.