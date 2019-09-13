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Tatarlı Höyüğünde tarihi protokol

9 bin yıllık tarihin gizlendiği Tatarlı Höyüğündeki çalışmaların hızlanması ve tarihin gün yüzüne çıkarılması için, kazı başkanlığı ve Adana Büyükşehir Belediyesi arasında protokol imzalandı.

13 Eylül 2019 Cuma 14:13
Tatarlı Höyüğünde tarihi protokol

9 bin yıllık tarihin gizlendiği Tatarlı Höyüğündeki çalışmaların hızlanması ve tarihin gün yüzüne çıkarılması için, kazı başkanlığı ve Adana Büyükşehir Belediyesi arasında protokol imzalandı.


Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Üniversitesi Tatarlı Höyük Kazıları ve Bilimsel Araştırma Kompleksi’ni ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Zeydan Karalar, 2007 yılından bu yana kazı çalışmalarına öncülük ve liderlik yapan Tatarlı Höyük Kazıları Başkanı Doç. Dr. Serdar Girginer ile kazılara destek verilmesi konusunda protokol imzaladı.


Doç. Dr. Serdar Girginer, Başkan Zeydan Karalar’a, Tatarlı Höyük’te ve bölgede yapılan kazı çalışmalarının içeriği hakkında bilgi aktardı, ulaşılan tarihi eserleri önce slaytla, sonra depolama alanını gezdirerek gösterdi.


Başkan Zeydan Karalar, Milattan Önce 7 bin yılına kadar uzanan, tarihi açıdan heyecan verici kalıntılara ulaşılan Tatarlı Höyüğündeki çalışmaların başarı oranını yükseltmek ve Adana turizmine katkısını artırmak için destek vermeye devam edeceklerini söyledi.



Tarihi değerlerimiz bir an önce gün yüzüne çıkarılıp turizme kazandırılmalı


Başkan Zeydan Karalar, tarihi değerlerin onlarca yıl beklemeden gün yüzüne çıkartılıp turizme kazandırılmasını istediklerini belirterek, “Gastronomi ve tarihle ilgili Adana’ya yerli turist almaya başladık. Biz Tatarlı Höyük çalışmasına destek veriyoruz ama bunu artırmamız gerektiğini biliyoruz. Tarihi değerlerin gün yüzüne onlarca yıl beklemeden çıkarılması için iş birliği yapmalıyız. Tatarlı Höyüğünde 9 bin yıllık tarih var. Önemli eserlerin bir an önce ortaya çıkarılıp, turizm açısından kullanılması gerek” dedi.



Deniz turizmine gelen turist tarihi de keşfeder


Adana’ya gelen ve memnun ayrılan her turistin, kentin tanıtımına katkı sağlayacağını vurgulayan Karalar, “Seyhan Belediyesi’ndeyken tarihi değerlerimizin turizme kazandırılması için çalışmalara önemli destek verdik. Turistik değerlerimizin kullanılabilmesi için, belediye bünyelerinde siyasi parti ayrımı yapmadan, kimin yaptığını önemsemeden birlikte hareket etmeliyiz. Karataş’ı deniz turizmiyle ilgili çok sayıda turisti çekebilecek hale getirebilirsek, tarihi değerlerimizi görmelerini de sağlayarak, bir taşla iki kuş vurmuş oluruz. Tatarlı, Magarsus, Şar, Anavarza gibi tarihi değerlerimiz, Avrupa’nın, dünyanın ilgisini çekebilecek tarihi zenginliğe sahip. Bu anlamda Adana’daki havalimanımızın önemini bilmekle birlikte, uluslararası bir havalimanının gerekliliğini ortaya koymak gerek” diye konuştu.


Doç. Dr. Serdar Girginer ve Başkan Zeydan Karalar, sunum ve konuşmaların ardından, Tatarlı Höyüğünde iş birliği yapılması konusunda protokol imzaladı.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 14:13
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