Tatar ailesi yine sosyal medyanın gündeminde! Baba kız aday gösterildi

Politikasını 'mülteci düşmanlığı' üzerine kuran Zafer Partisi'nin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için aday belirleme çalışmaları devam ederken, son olarak Diyarbakır ve Şırnak adayları da netleşti. Gelen bilgilere göre 14 Mayıs 2023'teki seçimlerde Şırnak'tan milletvekili adayı olan Mahmut Tatar, Zafer Partisi'nin Diyarbakır Belediye Başkan adayı olarak açıklandı.

Adaylığını sosyal medyadan duyurdu

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Tatar, "Zafer Partisi Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölge başkanı olarak, öncelikle Zafer Partisi Diyarbakır Büyükşehir Belediye başkanı adayı olduğumu sizlere duyurmak isterim." ifadelerini kullandı.

Kendi Diyarbakır'dan kızı Şırnak'tan aday gösterildi

Mahmut Tatar Diyarbakır'dan aday gösterilirken; kızı Beyza Tatar ise Zafer Partisi'nin Şırnak Belediye Başkan adayı oldu. Beyza Tatar, Şırnak milletvekili adayı olmuş sonrasında il başkanlığı görevine atanmıştı.

Baba ve kızın aday gösterilmesi sosyal medyada gündem olurken, Mahmut Tatar'dan bir açıklama geldi. Tatar, "Genel başkanımız profesör doktor Sayın Ümit Özdağ'ın olurlarıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmam sebebiyle, yerime Şırnak Belediye Başkan adayı Beyza Tatar olmuştur. Partimizin ilkeleri doğrultusunda, prensiplerimizden ve ilkelerimizden hiçbir taviz vermeden devam edecek bir adaya Serhat ilimiz Şırnak'ı emanet ediyoruz Beyza Tatar Şırnak'a hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

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Eleştirilere karşı kendini savundu

Kızının da aday gösterilmesiyle ilgili eleştirilere de sert çıkan Tatar, "Yapılacak her troll yorumlara tek cevabımdır. Aynı aileden her yere aday olmuşlar vesair yorumlarla bize atılacak çamur tutmaz. Zafer Partisi çatısı altında birleşmeye tüm vatansever kardeşlerimizi davet ediyoruz." dedi.

4 kardeş 4 farklı partiden aday olmuştu

Öte yandan 14 Mayıs'taki seçimlerde Şırnak'ta 4 kardeş 4 farklı partiden birinci sıradan aday olmuştu.. Sabri Tatar Yeniden Refah Partisi’den, Arslan Tatar AK Parti’den, MHP Şırnak İl Başkanı Halil Tatar MHP’den Mahmut Tatar ise Zafer Partisi’nden milletvekili adayıydı.

AK Partili kardeş Meclis'e girdi

AK Partili Arslan Tatar, milletvekili seçilerek Meclis'e girmişti.