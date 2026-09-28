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Yerel Taşlı, sopalı, bıçaklı arazi kavgasında yaralanan 6 kişiden 1’i hastanede kurtarılamadı
Yerel

Taşlı, sopalı, bıçaklı arazi kavgasında yaralanan 6 kişiden 1’i hastanede kurtarılamadı

Yeniakit Publisher
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Taşlı, sopalı, bıçaklı arazi kavgasında yaralanan 6 kişiden 1’i hastanede kurtarılamadı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde daha önce aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan akraba iki aile arasında kent merkezinde çıkan meydan kavgasında yaralanan 6 kişiden 23 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Cizre'de Şah Mahallesi Dörtyol mevkiinde bugün öğlen saatlerinde çarşı merkezinde meydana gelen taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 6 kişi yaralanmış ve çarşıda başlayan kavga hastanede devam etmişti. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle kavga güçlükle kontrol altına alınmıştı. Çıkan kavgada vücuduna aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanan C.Ç. (23), kaldırıldığı Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. C.Ç.'nin cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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