Taşköprü’de Kabare Tiyatro gösteri yaptı

Taşköprü Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Tiyatro Kabare’nin sergilediği “İkili Çelişkiler” tiyatro oyunu Taşköprülü vatandaşlarla buluştu.

Taşköprü Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Taşköprü Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleşen tiyatro oyununda ekibe oyuncu ve aynı zamanda oyununda yönetmenliğini yapan Emrah Uslu önderlik etti. Yazarlığını Aydoğan Temel’in yaptığı oyunda Cansu Kanlıkaya, Hasan Erdem, Suzan Sönmez, Muhammet Tanır, Sibel Atasoy, Ebru Tuncel, Berke Özkök, Sezin Bilge, Hamdi Malcı ve Ecem Akgüç gibi genç oyuncular yer aldı.

Kültür Merkezi’nde sahne alan tiyatro oyununa Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Taşköprü Cumhuriyet Savcısı Uğur Ilığ, Taşköprü Belediye Başkan Yardımcısı Harun Yalçın, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı İsmail Berber, belediye meclis üyeleri, daire amirleri, STK temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Yaklaşık 700 kişinin katılım gösterdiği ve salonun hınca hınç dolduğu “İkili Çelişkiler” tiyatro oyunu vatandaşlar tarafından da büyük beğeni aldı. Oyun sonrası konuşan Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, “Bizlere bu güzel oyunu sergileyen Tiyatro Kabare’nin değerli oyuncularına teşekkür ederim” diyerek kültür sanat etkinliklerinin devam edeceğini kaydetti.

Başkan Çatal, ayrıca oyunculara plaket ve çiçek takdim etti.