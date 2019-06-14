0553 313 94 23

Taşköprü’de Kabare Tiyatro gösteri yaptı

Taşköprü Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Tiyatro Kabare’nin sergilediği “İkili Çelişkiler” tiyatro oyunu Taşköprülü vatandaşlarla buluştu.

14 Haziran 2019 Cuma 12:39
Taşköprü’de Kabare Tiyatro gösteri yaptı

Taşköprü Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Tiyatro Kabare’nin sergilediği “İkili Çelişkiler” tiyatro oyunu Taşköprülü vatandaşlarla buluştu.


Taşköprü Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Taşköprü Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleşen tiyatro oyununda ekibe oyuncu ve aynı zamanda oyununda yönetmenliğini yapan Emrah Uslu önderlik etti. Yazarlığını Aydoğan Temel’in yaptığı oyunda Cansu Kanlıkaya, Hasan Erdem, Suzan Sönmez, Muhammet Tanır, Sibel Atasoy, Ebru Tuncel, Berke Özkök, Sezin Bilge, Hamdi Malcı ve Ecem Akgüç gibi genç oyuncular yer aldı.


Kültür Merkezi’nde sahne alan tiyatro oyununa Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Taşköprü Cumhuriyet Savcısı Uğur Ilığ, Taşköprü Belediye Başkan Yardımcısı Harun Yalçın, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı İsmail Berber, belediye meclis üyeleri, daire amirleri, STK temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Yaklaşık 700 kişinin katılım gösterdiği ve salonun hınca hınç dolduğu “İkili Çelişkiler” tiyatro oyunu vatandaşlar tarafından da büyük beğeni aldı. Oyun sonrası konuşan Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, “Bizlere bu güzel oyunu sergileyen Tiyatro Kabare’nin değerli oyuncularına teşekkür ederim” diyerek kültür sanat etkinliklerinin devam edeceğini kaydetti.


Başkan Çatal, ayrıca oyunculara plaket ve çiçek takdim etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 12:39
  1. kültür
  2. sergi
  3. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Spor yatırımları Şahin’e ödül getirdi
    1. Spor yatırımları Şahin’e ödül getirdi
    2. Ekim: "Ortamahalle Türkiye’de mahalle..
    3. Milletvekili Taşdoğan’dan karne alan..
    4. Engellilere akvaryum terapi
    5. Dev projede sona gelindi! İki şehir..
    6. Hilmi Güler ezber bozdu
    7. Hüzne boğan karne töreni
    8. ANALİZ - Kazakistan'da Tokayev dönemi
    9. Edirne’de Jandarma Teşkilatı’nın..
    10. Göztepe'den Hugo Rodallega bombası
    11. Palu’da "Sportif Enleri" töreni
    12. Analig’de Kayseri takımı Türkiye yarı..
    13. Gazeteci Murat Alan’a çirkin saldırı!
    14. Ege’de MİSİAD rüzgarı
    15. Tarım Bakanı Pakdemirli: “İstanbul’a..
    16. Miniklerin ilk karne heyecanı
    17. Başkan Özlü, Binali Yıldırım için..
    18. Turanlı’ya güvenlik görevlilerinin..
    19. Rahim sarkmasında 3 boyutlu robotik..
    20. "Halk nezdinde yargıya güven endeksi..
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    MAK Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı! 'Fark 200 bin'
    MAK Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı! 'Fark 200 bin'

    Günün Karikatürü

    14 Haziran 2019
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...