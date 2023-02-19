Taşkın ve rusubat kontrolü inşaatı yaptırılacak
DSİ 103. Şube Müdürlüğü Batman-Sason İlçesi Karameşe Köyü Kolani Mezrası Taşkın ve Rusubat Kontrolü yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
1-İdarenin
a) Adı : ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ-DSİ.103. DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Belde Mahallesi Demokrasi Bulvarı No:354 72070 BATMAN MERKEZ/BATMAN
c) Telefon ve faks numarası : 4882211768 - 4882211779
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Batman-Sason İlçesi Karameşe Köyü Kolani Mezrası Taşkın ve Rusubat Kontrolü
b) Niteliği, türü ve miktarı : 15.980 m3 kazı-dolgu işleri 1505,9 m3 ocak taşı ile kargir duvara imalatı 6600 m3 istifli taş tahkimat 19808 kg korkuluk işi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Batman İli Sason İlçesi
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 360 (ÜçyüzAltmış) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 09.03.2023 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Batman DSİ 103. Şube Müdürlüğü-Toplantı Salonu
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