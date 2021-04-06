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Ekonomi Taşkesenlioğlu, borsa yatırımcılarını uyardı
Ekonomi

Taşkesenlioğlu, borsa yatırımcılarını uyardı

Borsaya giriş yapan yatırımcı sayısının her geçen gün arttığı görülüor.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 22:15:00 -
Taşkesenlioğlu, borsa yatırımcılarını uyardı

Sermaye piyasalarındaki derinleşmeyi ve tasarruflardaki artışı destekleyen bu durum, her ne kadar pozitif karşılansa da manipülatörlerin boş durmayarak yatırımcıları tuzağa düşürmek için farklı yöntemlere başvurması dikkati çekti. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, manipülasyon, içsel bilgiye dayalı işlem ya da benzeri usulsüzlükler olmadığı sürece piyasa paydaşlarının karar verdikleri pay fiyatlarına SPK’nın müdahil olmadığını belirtti. Taşkesenlioğlu, “Bu yüzden yatırımcılarımızın, pay piyasalarında hesap ettikleri değerleme ve şahsi beklentilerine göre işlem yapmaları gerek. Yatırımcıların kendi yatırım tercihlerinin sonucunda kar veya zararla sonuçlanan işlemlerde SPK’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır” dedi.

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